Añez asegura que el MAS optó por el camino de la pedofilia y le dice cobarde a Mesa

Fuente: Prensa Juntos

Durante la entrega de una obra en el municipio cruceño de El Torno, la presidenta del país, Jeanine Áñez, indicó que en Bolivia hay 3 caminos: el del bloqueo a la vida, amenazas de guerra civil y actos de pedofilia ofrecidos por el MAS; el camino de la cobardía del candidato Carlos Mesa; y el de la pacificación, lucha por la democracia y progreso en el país.

Recordó que en plena pandemia el MAS bloqueó carreteras y el ingreso de oxígeno ocasionando la muerte de bolivianos. Sobre las denuncias de abuso de menores contra Evo Morales manifestó que las mujeres y madres en el país están indignadas.

«Es un acto imperdonable, nos averguenza a nivel internacional. Tenemos el compromiso de que estos actos delictivos no quedarán en la impunidad», dijo al asegurar que lo más vergonzoso es pretender justificar estos hechos.

Sobre Mesa cuestionó que el candidato no se ha pronunciado en los momentos difíciles que ha pasado el país. «Este es el camino cobarde que no reclama cuando hay fraude, cuando hay actos de pedofilia. ¿Dónde estaba Mesa en momentos tan sensibles, cuando la gente necesitaba oxígeno?», se preguntó Áñez al pedirle a Mesa dejar de ser tibio.

En este sentido, aseguró que hay el compromiso de seguir luchando por la libertad, democracia y por los valores republicanos. «Yo no me escondo de mis responsabilidades, no escapo a mis responsabilidades y no renuncio» , enfatizó Áñez al asegurar que en su gestión, a pesar de la crisis sanitaria por el coronavirus y los acciones políticas del MAS, se ha trabajado por la salud y la reactivación económica.

«Somos el camino de los bonos, de la pacificación y compromiso por Bolivia», añadió.

Por otro lado, exigió a la Asamblea Legislativa Plurinacional, aprobar los créditos internacionales para que se entregue el bono salud en beneficio de los bolivianos. También pidió a los candidatos presidenciales a comprometerse a que el próximo año se continúen dando los bonos entregados el 2020.