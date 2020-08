Arce califica de campaña electoral el adelanto del pago de aguinaldo

El candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, calificó este sábado como un acto de «campaña electoral» el pago adelantado del aguinaldo para las personas que se benefician con la Renta Dignidad y protestó porque el Gobierno no hizo caso al MAS que planteó pagar un bono de mil bolivianos el mismo que será tratado en un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa en los próximos días.

«Esta es una jugada política más, al gobierno no le interesa resolver los problemas, solo le interesa hacer campaña electoral para las elecciones. Esto es campaña. He visto que muchos hermanos jubilados dicen «¿para qué? Yo lo necesito para fin de año porque es Navidad y tengo más gastos, para qué necesito ahora», y están queriendo adelantar su pago que nuestros hermanos jubilados se lo van a gastar», afirmó Arce en una entrevista con radio San Gabriel.

El 28 de julio, la presidenta Jeanine Añez anunció que su Gobierno decidió adelantar el pago del aguinaldo de la Renta Dignidad, que reciben las personas de tercera edad, debido a que la Asamblea Legislativa, controlada por el MAS, mantiene bloqueado los recursos para el Bono Salud.

«La Asamblea del MAS todavía no libera el dinero para entregar ese (nuevo) bono a las familias. Por eso, hemos decidido entregar otra ayuda económica a las familias, una ayuda que no necesita permiso de la Asamblea, vamos a entregar, vamos a adelantar el aguinaldo de la Renta Dignidad», anunció la Jefa de Estado. El pago del aguinaldo comenzará este lunes 3 de agosto.

Un día después, Luis Arce, anunciaba que el MAS duplicaría el monto de ese bono elevando la cifra a mil bolivianos y esta jornada anunció que el Legislativo tratará el tema en un proyecto de ley.

«Lo que debería es hacernos caso. Nosotros hemos planteado un bono de mil bolivianos (…) por eso nosotros hemos avanzado con nuestro equipo técnico en la Asamblea Legislativa vamos a presentar nuestro proyecto de ley para que se haga el bono de mil bolivianos para la población boliviana y no de 500 como ella (Jeanine Añez) ofreció», aseguró el político.

Movilizaciones y elecciones

El candidato del MAS, respaldó la marcha del denominado “pacto de unidad”, grupo de dirigentes de organizaciones afines al MAS y el anuncio de más movilizaciones en demanda de que las elecciones se realicen el 6 de septiembre y no el 18 de octubre como determinó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de forma «unilateral» y cometiendo una «ilegalidad».

«Todas las modificaciones que se han hecho (para la fecha de las elecciones) han sido en consulta con los partidos y no unilateralmente como ahora con esta modificación (…) ellos solitos han decidido fijar una fecha de elecciones sin haber consultado nada, es por eso que el pueblo boliviano -no es el MAS- es el pueblo boliviano que en varias oportunidades se ha manifestado por elecciones ya», manifestó Arce.

El político azul dijo que el «pueblo boliviano» es el que exige elecciones para que un gobierno elegido de forma democrática en las urnas resuelva tres temas principales: salud, educación y economía, porque en su criterio, el Gobierno transitorio no ha hecho nada.

«Son 120 días que no se pasa clases en el área rural, nuestros niños y jóvenes del área rural no están siendo educados (…) quieren hacer clases virtuales y no todos tienen el artefacto para abrir el internet ni la conexión a internet. No se está pasando clases en las áreas rurales», aseguré Arce.

Hace siete años, el 21 de diciembre de 2013, el entonces presidente Evo Morales viajó hasta Sichuan, China para presenciar el lanzamiento del satélite Túpac Katari, un satélite de comunicaciones cuyo objetivo era mejorar los servicios de televisión, internet en todo el país además de educación a distancia y telemedicina.

«Por fin el pueblo boliviano será liberado de la incomunicación (…).Será nuestra luz» después de «tantos años de vivir en la oscuridad, el sufrimiento y la dominación de los imperios», decía Morales hace siete años, según reporte de El País de España.