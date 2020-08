Artesanos alteños se crucifican, piden que se promulgue la ley para diferimiento de créditos

Artesanos de la ciudad de El Alto se crucificaron la mañana de este lunes, como protesta, en demanda de que la presidenta Jeanine Añez promulgue la ley que difiere el pago de créditos bancarios hasta el 31 de diciembre de 2020.

La norma ya fue aprobada y sancionada por el la Asamblea Legislativa el 12 de agosto, sin embargo, desde entonces la mandataria no ha procedido a su promulgación

“La ley sería un apoyo muy grande al sector artesanal y nuestra Presidenta no quiere hacer la promulgación, porque ya se ha aprobado dentro de las dos cámaras”, manifestó Salustio Alcón, ejecutivo del Concejo Central de Federaciones y Asociaciones de Artesanos El Alto (Cocedal).

El dirigente lamentó que no se escuche el pedido de promulgación de ley. Señaló que será un alivio para su sector, puesto que tiene obligaciones bancarias que no podrá cumplir debido a que no existe actividad económica por la pandemia.

Actualmente, por Decreto, los pagos de créditos deben reactivarse desde septiembre.

Alcón recalcó que los artesanos no tienen ingresos por la pandemia y señaló, en particular, a rubros como bordadores y pollereras que además no pueden trabajar por la suspensión de actividades culturales.

Llamó también a los bancos a ser flexibles, puesto que los artesanos trabajan con ellos.

