Asamblea Legislativa tratará este jueves las observaciones a la ley del Bono contra el Hambre

La presidenta del Senado, Eva Copa, convocó para este jueves a las 13:00 a sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional con el objetivo de tratar las observaciones que hizo el Órgano Ejecutivo a la ley que crea el «Bono Contra el Hambre» de Bs 1.000.

La norma no fue promulgada por la presidenta Jeanine Áñez y fue devuelta a la Asamblea debido a que señala fuentes de financiamiento que no pueden ser destinadas a pagar este beneficio por lo que es un bono que no tiene fondos.

Lo que pide el Gobierno es que se cambie la parte de la ley que señala que para pagar el bono se recurra a los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BIB) por $us 450 millones y otro del Banco Mundial (BM) por $us 254 millones que están destinados a reponer recursos que ya fueron utilizados en el pago de otros bonos y que solo pueden cumplir ese fin.

En cambio pide que la norma señale como fuente de financiamiento dos créditos pendientes de tratamiento en la Asamblea: uno de $us 350 millones de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y otro de $us 327 millones del Fondo Monetario Internacional.

Para la cancelación del bono Contra el Hambre se requiere $us 600 millones de finaciamiento alrededor de Bs 4.200 millones.