Así reaccionó Verónica Castro a la muerte de Manuel «Loco» Valdés, padre de su hijo Cristian

El legendario comediante falleció esta madrugada a los 89 años

La reconocida actriz Veronica Castro, reaccionó en redes sociales a la muerte del legendario comediante, de cine y teatro, Manuel “Loco” Valdés, con una imagen de respeto y la frase “QEPD MANU”.

La mamá del cantante Cristian Castro, fruto de su amor con “El Loco” Valdés, posteó en redes sociales una fotografía con una oración en la que destaca la línea “Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad para que un día tengamos en ti, la paz eterna”.

La también cantante plasmó en la red social de Twitter, la palabra de cariño “MANU”y una pequeña cruz como símbolo de respeto y lamentación por el deceso del actor.

Manuel “El Loco” Valdés perdió la batalla contra el cáncer que lo aquejaba y falleció durante las primeras horas de este viernes 28 de agosto a los 89 años.

La estrella de uno de los programas que lo catapultó a la fama, “Ensalada de Locos”, fue diagnosticado en 2017 con cáncer de piel.

“Hace un tiempo me salió un granito aquí en la frente, no le hice caso, hasta le hice una canción. Me revisé, me fui con el dermatólogo y me dijo que era necesaria una biopsia”, reveló Valdés a medios de comunicación.

El resultado del estudio manifestó que se trataba de un tumor maligno; sin embargo, gracias a su sentido del humor le compuso una canción a esa malignidad.

Bajo la picardía que lo caracterizaba, “El Loco” siempre contestaba con chistes sobre su vida privada.

Nunca negó su interés por las mujeres. En los años 70´s surgió una relación con la actriz Veronica Castro con quien tuvo a uno de sus 12 hijos, Christian Sainz Castro, nacido en 1974.

El “flechazo” de amor entre el cómico y la actriz llegó durante la puesta en escena de “Don Juan Tenorio”, donde conoció al “Loco”, pues trabajaban juntos en la obra en 1973.

Sin embargo, el romance concluyó cuando ella descubrió que le era infiel

“Me enteré de su verdadera vida. Tenía pareja y había tenido como ocho parejas más, y Cristian iba a ser el hijo número 13 que tendría”, dijo Veronica.

Ella reconoció que era muy joven cuando decidió tener un amor con Valdés, y destacó que las cualidades que más le encantaron de él es que fue: “atrevido, divertido, encantador, coqueto y muy inteligente”.

En el mundo de la farándula los rumores por una mala relación entre Veronica Castro y el “Loco” Valdés escalaron en repetidas ocasiones. Incluso, se rumoró que el mismo Cristian Castro se llevaba mal con su padre; sin embargo, esa información fue desmentida por él.

En una entrevista con Infobae, Cristian Castro reconoció que no quería conocer a su padre, ya que “tenía mucho miedo”, pero finalmente lo buscó a los 30 años.

“Yo lo busqué. Le pedí a mi manager que quería hablar con mi padre porque yo ya había superado algunos miedos que tenía. Ahí me enteré que lo espantó mi abuela”, recordó.