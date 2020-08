Avifavir: Salud insta a realizar inversiones responsables con criterio científico y técnico

La Paz, 14 ago (ABI). – La ministra de Salud, Eidy Roca, instó a las autoridades de los gobiernos subnacionales a realizar inversiones responsables con criterio científico y técnico, ante la intención de adquirir medicamentos que supuestamente sirven para curar el coronavirus COVID-19, como el Avifavir.

Antes de la comercialización del Avifavir en el país «tiene que presentarse una evidencia científica de que este producto es eficaz, no representar ningún riesgo para el paciente y (tener) una certificación de garantía de calidad», sostuvo la autoridad, según una nota de prensa del Ministerio de Salud.

Además, aclaró que en Bolivia no hay dificultad ni restricción en la venta de medicamentos, pero deben contar con el registro sanitario otorgado por la Comisión Farmacológica Nacional (CFN) en cumplimiento a la normativa vigente.

La CFN es un organismo técnico y científico asesor del Ministerio de Salud, conformada por profesionales que representan a varias instituciones en salud, universidades y entes colegiados.

La Comisión «está presidida por la Dirección de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) y tiene como finalidad principal seleccionar farmacológicamente los medicamentos que podrán ser comercializados en el país, evaluar sus indicaciones y contraindicaciones bajo criterios técnicos y científicos, con el objeto de garantizar la eficacia de los mismos y su uso racional por la población», cita la nota.

Roca acotó que el Ministerio de Salud no interviene en el registro sanitario, ni en la Comisión Farmacológica, porque ese es un «trámite totalmente independiente y que tiene su propia norma, reglamentos y procedimientos».

Por su parte, la directora de Agemed, Eliana Caballero, ratificó que a la fecha no existe la evidencia científica de estudios clínicos aprobados y completos que demuestren la efectividad y seguridad del uso del Avifavir para el tratamiento de COVID-19.

«Con los estudios disponibles, no hay definición precisa de las reacciones adversas relacionadas a la molécula nueva (fase III) y no hay definición de las posibles interacciones medicamentosas y eventos adversos raros (fase IV, uso generalizado en varios países). Por lo que la evidencia disponible en la actualidad no permite hacer recomendaciones sobre el tratamiento específico de COVID-19», explicó Caballero.

Esas declaraciones surgen luego que algunos gobiernos departamentales y municipales del país anunciaron su intención de adquirir el fármaco ruso Avifavir.