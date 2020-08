Blanco al comité ejecutivo: «No son nadie para destituirme»

Campeones

martes, 25 de agosto de 2020 · 00:22

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

“El único que me puede destituir es un congreso, las otras personas del comité ejecutivo no son nadie para destituirme”, afirmó ayer el directivo Robert Blanco, quien no pudo ingresar a las oficinas que tiene la Federación Boliviana de Fútbol en La Paz debido a que los administrativos de esa entidad recibieron un instructivo para impedir su paso, ya que fue “destituido provisionalmente”.

Blanco llegó ayer a la sede de Gobierno y cerca a las 11:00 se apersonó a la oficina de la entidad federativa en la calle 6 de Achumani. Cuando llegó a ese sector vio que en la puerta estaba pegado un instructivo que firmaron los otros dirigentes y pese a que tocó el timbre de la casa, los administrativos de la FBF no le abrieron la puerta.

La empresa de seguridad que contrató la federación tampoco abrió el portón negro que existe en ese lugar. El dirigente fue en compañía de sus abogados y un notario para hacer constar la imposibilidad que tuvo de acceder a las oficinas y lo que él considera un “desacato al amparo constitucional”, que ganó hace una semana.

“Es un tema que lo verán mis abogados y otras instancias. Me llegó un comunicado hoy en la mañana (ayer), pero el único que me puede destituir es un congreso, las otras personas del comité ejecutivo no son nadie para destituirme. Los abogados saben que instancias seguir y yo me sigo abocando a tratar de mejorar el fútbol boliviano”, comentó Blanco.

La defensa de Blanco se encargó de tomar todas las pruebas y remitirlas al tribunal constitucional que ya tiene conocimiento de las “transgresiones” que cometieron los miembros del comité ejecutivo y según versiones de los allegados a Blanco, se estima que en las siguientes horas se hará una conminatoria y no se descarta utilizar la fuerza pública para acceder a las oficinas, independientemente de que exista una orden de “aprehensión a los dirigentes que incumplieron el amparo constitucional”.

Aplaudido en la AFLP

En cambio, Blanco fue bien recibido en la sede de la Asociación de Fútbol de La Paz (AFLP) por su presidente Wálter Torrico, quien dijo que “nosotros vemos lo institucional y reconocemos a Blanco como presidente. Rodríguez también es bienvenido a nuestra entidad, pero como vicepresidente o representante de las asociaciones”.

El instructivo

El comunicado del comité ejecutivo de la FBF a los empleados de la oficina de La Paz menciona que “como es de conocimiento general y ante la confusión que existe en la sucesión de la presidencia, el comité ejecutivo de la FBF tiene la obligación de informar, precautelar el buen funcionamiento de la FBF y resguardar el bienestar de los empleados, información y activos fijos de nuestra entidad”.

La nota recuerda que Blanco fue destituido provisionalmente y que no está autorizado a representar a la FBF ni a realizar algún acto por cuenta propia. “Por lo señalado se les instruye continuar con las labores administrativas, financieras, deportivas y legales con normalidad y no dejarse sorprender con otras instrucciones que no sean de este comité o del presidente Rodríguez”.

El instructivo está firmado por Marco Rodríguez como presidente en ejercicio de la FBF y los directores Rolando Aramayo, Lily Rocabado, Jaime Cornejo y Antonio Decormis.