Bloqueos del MAS arrancan en el eje, el Gobierno denuncia atentado a la salud

Pablo Peralta M. / La Paz

La Central Obrera Boliviana (COB) y el denominado Pacto de Unidad cumplieron ayer su primer día de protesta con bloqueo de rutas, en busca de que las elecciones se realicen el 6 de septiembre. Hubo cortes de vías en el eje central del país y una movilización en Chuquisaca.

Desde el oficialismo se denunció que esa medida de presión atenta contra la salud, puesto que se impidió ayer, por ejemplo, el paso de camiones con oxígeno. Desde Comunidad Ciudadana (CC) sostuvieron que el corte de rutas a ambulancias, medicamentos y oxígeno es “un crimen de lesa humanidad”.

En el caso de La Paz, se reportó que se instalaron más de 10 puntos de bloqueo y que la terminal de buses tuvo que cerrar. En ese contexto, se cortaron las rutas hacia Oruro y Cochabamba, así como las vías a Copacabana y Desaguadero.

En el camino a Laja, los movilizados indicaron que la medida “es un paro indefinido”, y que para adelante “buscarán masificar la movilización”.

En la ciudad de El Alto también se registraron puntos de bloqueo en algunos distritos de la urbe y en el peaje de la autopista.

En el departamento de Santa Cruz se reportaron bloqueos en las zonas de Yapacaní, Bulo Bulo, Cuatro Cañadas, San Julián y Los Negros. “Es una medida injustificada”, afirmó Moisés Salces, presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz, quien agregó que “se tiene que actuar con mano dura”.

En Cochabamba se registraron bloqueos en K’ara K’ara, en cercanías al botadero. También hubo cortes de vía en Quillacollo, Sacaba, Entre Ríos y Parotani, entre otros municipios.

En Chuquisaca se registró una movilización de los campesinos de las 29 comunidades del municipio de Zudáñez y por la noche, según reportes, los sectores de esa región determinaron sumarse al bloqueo de rutas.

Ayer, el viceministro de Régimen Interior Javier Issa denunció que debido a los bloqueos, el oxígeno y los medicamentos esenciales para combatir la Covid-19 no pueden llegar a sus destinos.

“Los bloqueos ocasionan que el oxígeno no llegue a los centros asistenciales de salud en la medida que requieren, lo que ocasionará que miles de bolivianos perderán la vida por la falta de oxígeno. Un enfermo de Covid necesita alrededor de siete a 10 tubos por día para poder oxigenar”, sostuvo.

Por su parte, el ministro de Defensa Fernando López denunció que los bloqueos de los sectores del MAS atentan contra la vida, puesto que, sostuvo, se impide el paso de camiones de oxígeno.

“Están bloqueando la vida, no están dejando pasar oxígeno, no están dejando pasar camiones con oxígeno, con tubos. No están dejando pasar ambulancias. Yo les pido a los dirigentes del MAS, que dejen de dar instrucciones, están matando gente”, aseguró el ministro López.

La autoridad manifestó que se trata de “bloqueos esporádicos”, aunque “hay algunos permanentes”, que tienen una consigna política del MAS. “Señor Arce, dígale a sus correligionarios que no perjudiquen. Están siendo causantes de muchas muertes en El Alto y en La Paz”, sostuvo la autoridad.

Anoche, el Ministerio de Salud indicó, a través de un comunicado, que el país “está sufriendo un atentado contra la salud” por los bloqueos de carreteras extendidos en el área troncal del territorio, que impiden el ingreso y salida de las principales capitales.

“Bolivia necesita tener las vías de acceso expeditas para el transporte de pacientes, entrega, entrega y distribución de insumos médicos oportunos”, se lee en el pronunciamiento.

Carlos Mesa, candidato a la presidencia por CC, sostuvo que el corte de ruta a ambulancias, medicamentos y oxígeno es “un crimen de lesa humanidad”.

“Los bloqueos de los activistas radicales del MAS a las ambulancias, medicamentos, oxígeno y personal de salud son un crimen de lesa humanidad. Responsabilizo a Evo Morales y a Luis Arce por esas acciones”, tuiteó.