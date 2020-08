Bolívar trabaja con 19 de 30 inscritos para la Libertadores

Campeones

martes, 4 de agosto de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Bolívar concentra con 19 jugadores de los 30 que inscribió en febrero de este año para la presente edición de la Copa Libertadores, que para los celestes debe volver el 16 de septiembre.

La plantilla está reducida por los casos de jugadores que son positivos asintomáticos a la Covid-19 y no son parte de la concentración cerrada que se inició el viernes en un hotel de la zona de Mecapaca, al sur de la sede de Gobierno.

Por decisión de la dirigencia, se prohibió a los funcionarios y el cuerpo técnico dar detalles de la identidad de los pacientes por ser “confidencial”. La directiva de los celestes aclaró, sin embargo, que todos los infectados con el virus se encuentran en sus hogares recibiendo la atención médica y en espera de un siguiente análisis que en caso de ser negativo les permitirá sumarse a la concentración.

Por los videos y fotografías que facilita a diario la jefatura de prensa de la Academia, los futbolistas que están concentrados son los siguientes: Juan Carlos Arce, Luis Gutiérrez, Fidencio Oviedo, Marcos Riquelme, Imanol Cárdenas, Víctor Ábrego, Roberto Fernández, Diego Bejarano, Cristian Machado, Jorge Flores, Adrián Jusino, Luis Haquín, Erwin Saavedra, Roberto Domínguez, Erick Cano, Mauricio Adorno, Jorge Pereyra Díaz, Widen Rojas y Guillermo Viscarra. Hasta el domingo había varias dudas sobre la presencia de los arqueros, pero ese día se hizo conocer un trabajo específico que realizaron tres de los cuatro guardametas con el preparador de goleros, el argentino Matías Stampone.

Hasta el domingo no se observó la presencia de Jairo Quinteros, Hernán Rodríguez, José Herrera, Paolo Alcócer, Roberto Flores, Óscar Ribera, Vladimir Castellón, Leonardo Vaca, Javier Rojas, Pedro Azogue y Joel Fernández, quien habría rescindido su contrato.

Bejarano

Una de las gratas apariciones en la concentración fue el lateral Diego Bejarano, quien había sido operado en enero de este año de una inserción del tendón de Aquiles.

Se había previsto que el jugador retorne en tres meses a los entrenamientos, pero debido a la cuarentena su vuelta al trabajo tardó un poco más. En los videos se observa a un Bejarano muy activo y totalmente restablecido, hecho que le permitirá volver nuevamente al onceno si el técnico Claudio Vivas así lo dispone. No dejó de llamar la atención que Bejarano se presentó con un nuevo look, ahora lleva el cabello amarillo, situación que no fue del agrado de muchos hinchas celestes que en las redes sociales recordaron que el cruceño se teñía el pelo cuando militaba en The Strongest.