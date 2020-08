Cae mano derecha de Ferrier y Suárez recuerda los atropellos del exgobernador

Marco Antonio Chuquimia Huallpa

El ex secretario de Obras Públicas de la gobernación del Beni, Mario Bruening fue remitido al penal de Mocoví en la capital del Beni, Trinidad, acusado de los mismos delitos que el ex gobernador, Alex Ferrier en una accidentada audiencia cautelar. Mientras el también ex gobernador Ernesto Suárez recordó cómo actuaron los militantes del MAS en las audiencias que se realizaron este tiempo.

La fiscalía informó que presentaron las pruebas necesarias sobre la participación del exfuncionario público en la adjudicación de la obra de construcción de la carretera Trinidad-Loreto que no tenía ni siquiera estudio de prefactibilidad.

El viceministerio de Transparencia presentó una denuncia contra el exgobernador Alex Ferrier por presunta malversación en la construcción de esa carretera. La exautoridad fue remitida al penal de Mocoví; pero en las últimas horas fue trasladado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro en La Paz.

Ferrier y Bruening avalaron la construcción de la carretera, “sin embargo, esta no tenía proyecto a diseño final aprobado, ni ficha ambiental correspondiente, tampoco se llevó a cabo el proceso de contratación porque no existió licitación pública y no contaba con recursos económicos en su partida presupuestaria”, señala el reporte del Ministerio Público

Los delitos por los que está acusado son, malversación, uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

La fiscal departamental del Beni, Martha Mejía, informó que la Secretaría de Obras Públicas de la Gobernación del Beni, se sumó a la querella y aportó con documentación referida al caso para el avance de las investigaciones.

Persecución

Pero el ex gobernador, Ernesto Suárez, salió a recordar cómo transitó sus procesos con el acoso de los funcionarios de la Gobernación del Beni durante la gestión de Alex Ferrier y dijo que el anterior gobierno no midió la forma cómo perseguía a sus opositores.

“Me cuesta olvidar todo eso, de que hubo una persecución feroz que me hicieron durante los 14 años del MAS, me abrieron 30 procesos, hubo una presión de este sujeto (Alex Ferrier) y del gobierno de entonces para que a mí se me encarcele y llegaron a usar el argumento más grosero como el que no tenía domicilio definido, que no tenía casa en otras palabras”, dijo Ernesto Suárez.

Relató que en ese entonces él tenía a su madre enferma y que no le permitieron cuidarla, además dijo que su familia también fue acosada y todo por orden de palacio de Gobierno, pero quien ejecutaba era el ex gobernador Ferrier.

“Eso nos tocó vivir y lo vivimos, por eso digo, no le deseo a nadie la cárcel, lógico, la justicia hará su trabajo, solo recordar lo que nos tocó vivir. Yo fui uno de los tantos a los que les tocó vivir la persecución, acuérdense la saña con la que perseguían. Al final el mundo da vueltas y siempre está la justicia divina”, finalizó.