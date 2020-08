Camacho: Se levantan los bloqueos en la Chiquitanía

SE LEVANTAN LOS BLOQUEOS DE LA CHIQUITANIA

LFC

Pueblo cruceño, pueblo boliviano.

Gracias a la movilización que se generó en Santa Cruz para levantar los bloqueos en varios municipios de la Chiquitania, los grupos masistas criminales que tenían secuestrados a dos jóvenes unionistas y amedrentado al pueblo de Santa Rosa, se han retirado y la población está en total normalidad.

Del mismo modo, los grupos de choque masistas que tenían amedrentado al pueblo de Guarayos han liberado también a los rehenes, han levantado su bloqueo y se han retirado del lugar.

Las huestes violentas del masismo se retiraron de la zona, como lo ha corroborado el alcalde de San Ignacio. Lamentable que para que esto suceda el pueblo se tenga que movilizar y organizarse para hacer el trabajo que es de nuestras autoridades por ley.

Les agradezco su apoyo a la convocatoria, sé que muchos pueden ya estar en camino y a los que no lo hicieron aún, ya no es necesario. A los que ya se trasladaron, no piensen que el esfuerzo fue innecesario. Sin la movilización ciudadana masiva esto no hubiera sido posible y los masistas no se hubieran replegado.

Agradecemos también el respaldo de nuestras instituciones. Al Comité pro Santa Cruz que se comunicó conmigo, a través de su gerente, quien aseguró que ellos tomarán la responsabilidad sobre la delicada situación que ocurre en el país, como ex presidente del comité les pido que depositemos nuestra confianza en esa noble institución que siempre hizo historia.

Les agradezco el compromiso, su valentía y el apoyo.

Dios los bendiga, Dios Bendiga Bolivia