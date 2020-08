Cámara de Industria calcula que 120 mil empleos están en riesgo

El presidente de la Cámara Nacional de Industria, Ibo Blazicevic, señaló que al menos 120 mil empleos están en riesgo debido a los constantes conflictos sociales y la pandemia por el coronavirus.

El empresario que participó en el programa virtual en En Portada Indicó que no se puede cuantificar el número de empresas que quebraron debido a las restricciones por la pandemia, pero afirmó que el desempleo subió al 9,6% según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El titular de la Cámara afirmó que al menos 120 mil empleos están “destruidos o en camino de destruirse”. En su objetivo de reducir el impacto a la estabilidad laboral, se intenta que el Fondo de Reactivación Post Covid-19 (FORE) se ponga en marcha y se eviten mayores pérdidas en el sector.

“Lo que sucede en el caso de la industria y hay que entender cómo está compuesto el registro industrial es que el 75% son Pymes y son muy pocas de responsabilidad limitada y menos aún, solo el 2% son sociedades anónimas. Entonces qué sucede, no escuchamos que grandes industrias quiebren, lo que sí pasa es que se van achicando, las que están quebrando son las pequeñas industrias que son en su mayoría unipersonales y esas no nos dan noticias y no salen en la prensa, simplemente desaparecen”, dijo Blazicevic.

Agregó que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE) la tasa de desempleo que era del 4,5% o el 5% usualmente, hoy está en 9,6%, “entonces eso si significa que hay una gran cantidad de desempleados nuevos en la economía de Bolivia”.