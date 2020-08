Campesinos se repliegan a El Alto y maestros rurales convocan a sus bases a un mitín este jueves

Marco Antonio Chuquimia Huallpa

La federación de Campesinos Tupac Katari de La Paz, las mujeres campesinas Bartolina Sisa, y los maestros rurales instruyeron a sus bases replegarse desde los puntos de bloqueo, pero no desistirán de sus medidas, todos estarán en la ciudad de El Alto para esperar la resolución del conflicto.

“A los 20 ejecutivos y ejecutivas provinciales, centrales agrarias, subcentrales, secretarios generales, Tupac Katari-Bartolina Sisa, y bases en general del departamento de La Paz (se les llama a) acatar la determinación tomada en el ampliado de emergencia instruyendo el repliegue de los puntos de bloqueo de las 20 provincias hacia la ciudad de El Alto del departamento de La Paz”, señala un comunicado de la federación campesina.

Otro documento, esta vez de los maestros rurales, también instruye el repliegue de sus afiliados y pide asistir este jueves a las 10.00 a un mitín que se realizará en La Ceja de esa ciudad.

Estas instructivas salen luego de que otro grupo de campesinos de la provincia Omausyos, a la cabeza de Felipe Quispe Huanca, afirmara una y otra vez que ellos no levantarán el bloqueo de caminos.

La federación Tupac Katari y Bartolina Sisa, además de los maestros rurales pertenecen al denominado Pacto de Unidad cuyos principales dirigentes son del MAS y figuran en las listas de candidatos a diputados y senadores en las próximas elecciones.

Los campesinos habían mencionado que “cercarían” la ciudad de La Paz por sus cuatro ingresos. A esa decisión se sumaron los campesinos de la zona Sur de La Paz quienes también llamaron a radicalizar el bloqueo de vías.

Las autoridades adelantaron que no permitirán que se plasme esta amenaza, aunque hasta el momento no intervinieron ninguno de los puntos de bloqueo y las rutas están interrumpidas.