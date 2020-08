Cancelan el lanzamiento del cohete portador Delta IV con un satélite de reconocimiento estadounidense tres segundos antes del despegue

El lanzamiento del cohete desde Cabo Cañaveral se canceló por problemas técnicos.

El lanzamiento del cohete portador Delta IV Heavy con un satélite de reconocimiento de las Fuerzas Armadas de EE.UU. en Florida se canceló este sábado tres segundos antes del inicio de la operación, informó United Launch Allaince (ULA), que opera el vuelo.

«El lanzamiento de un Delta IV Heavy de United Launch Alliance que lleva la misión NROL44 para la Oficina Nacional de Reconocimiento se canceló hoy debido a un imprevisto durante la cuenta atrás aproximadamente tres segundos antes del despegue», informó el ULA en Twittter.

Originalmente, se había planeado que el Delta IV Heavy pusiera en órbita un satélite espía el jueves 27 de agosto; sin embargo, debido a dificultades técnicas el lanzamiento fue reprogramado para este sábado.

Una hora antes del inicio de la misión, el ULA publicó en Twitter una foto del cohete en la plataforma de lanzamiento lleno de combustible y comentó que el aparato «tiene la altura equivalente a siete autobuses escolares apilados de nariz a cola y la masa de 557 automóviles estadounidenses promedios».

Este tenía que ser el 385.º lanzamiento del cohete Delta desde 1960 y la octava misión del Heavy de la Oficina Nacional de Reconocimiento.

As it stands on the launch pad, the fully fueled #DeltaIVHeavy rocket is the height equivalent to stacking seven school buses nose-to-tail and the mass of 557 average American cars. https://t.co/GKgbdk3wMm pic.twitter.com/47hCAVlSOg

— ULA (@ulalaunch) August 29, 2020