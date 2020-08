Canciller cuestiona que exautoridades del MAS hayan adquirido galpón con sobreprecio e inservible

Fuente: ABI

La canciller, Karen Longaric, cuestionó, este sábado, que exautoridades del gobierno del MAS hayan adquirido un galpón con sobreprecio e «inservible» para que funcionen las oficinas del Consulado de Bolivia en Buenos Aires.

«Si bien es cierto que en el gobierno anterior gozaba de un auge económico, el hecho de comprar un inmueble con un sobreprecio de esa magnitud y además, inservible, para cualquier efecto, cuestiona la actitud de las anteriores autoridades que realizaron esa compra», afirmó Longaric, en una entrevista con Bolivia Tv.

Ante esto, la Ministra señaló que se hará una revisión de las auditorías y si se constata que hubo un sobreprecio en la compra del inmueble, se tomarán las acciones que correspondan.

En los últimos días, el cónsul general de Bolivia en Buenos Aires, Alberto Pinto, denunció que se adquirió un galpón con sobreprecio, en la anterior gestión gubernamental, para que funcionen las oficinas del consulado en la capital argentina.

Precisó que el inmueble se compró con un sobreprecio de $us 250.000 debido a que se adquirió en $us 850.000, pero fue valuado por una institución del gobierno argentino en $us 600.000.

En tanto, agregó que el pago de impuestos ascendió a $us 100.000, con lo cual este predio tuvo un costo total para el Estado de $us 950.000.

El Cónsul afirmó que la compra del inmueble fue autorizada por el excanciller Diego Pary y el exviceministro de Gestión Institucional y Asuntos Consulares, Raúl Castro.

Asimismo, el diplomático observó que no se puede ocupar la infraestructura debido a que se requieren hacer refacciones.

En ese marco, Pinto reveló también que el excónsul general, Ademar Valda, quien asumió funciones en el gobierno del MAS, hizo una cotización, mediante un grupo de arquitectos, para refaccionar el lugar por un costo de $us 514.000.

El Cónsul explicó que en la planta baja no se pueden abrir ventanas, porque las paredes son de hormigón armado y a su alrededor hay casas, por lo que no entiende las razones por las que se adquirió esa infraestructura.

Al respecto, la Canciller indicó que le informaron que no se podrá vender el inmueble porque es «inservible» o se podría hacerlo a un precio inferior al adquirido.