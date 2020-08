Choferes sindicalizados ven demoras en la ejecución del plan de reconversión a GNV

Los propietarios de vehiculos y choferes sindicalizados de La Paz y El Alto ven demoras en el anunciado plan de reconversión de la matriz energética y sugieren al Ministerio de Hidrocarburos imprimir mayor celeridad a través de la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (EEC-GNV).

El retraso no solo se estaría produciendo en La Paz y El Alto, sino en la mayoría de las ciudades capitales, donde algunas oficinas de la Entidad no tienen condiciones de bioseguridad y sufren permanente cambio de personal técnico con contratos de uno o dos meses que no garantizan continuidad en la gestión administrativa para la ejecución del proyecto.

El dirigente de la Central Única del Transporte Urbano de La Paz, Freddy Quispe, dijo que el 70 por ciento de los 150 sindicatos está esperando el inicio del proyecto, pero hay problemas no solo a nivel de la Entidad sino también en los talleres mecánicos para la reconversión.

Quispe precisó que los propietarios también enfrentan problemas de recalificación en talleres privados, donde si no hay el “incentivo” al dueño, sus compañeros son puestos a la cola.

“Ojalá de una vez salga el programa porque según la queja de los compañeros, en los talleres todo está paralizado y el que tiene dinero hace su recalificación cuando debería ser gratis”, dijo.

El secretario ejecutivo de la Federación Andina de Choferes de El Alto, Víctor Tarqui, explicó que el GNV no se utiliza mucho en La Paz sino en las ciudades planas como Cochabamba, Oruro y Santa Cruz.

Sin embargo sostuvo que la Entidad siempre falla en el tema de reconversión porque en este momento, por ejemplo, no hay cilindros actualizados para minibuses, pero sí stock para colectivos, micros y camiones.

Tarqui dijo estar en permanente contacto con la Entidad Ejecutora por el tema de los talleres y coincidió con el dirigente de La Paz porque en algunos talleres privados están cobrando por la recalificación.

“Nosotros ya nos hemos cansado, se tiene que parar esta situación porque piden repuestos que no hay en el mercado pero ellos tienen para vender”, declaró.

Precisó hay muchas movilidades que ya cumplieron los cinco años y por un acuerdo con la ANH se les está permitiendo cargar combustible en tanto se regularice la recalificación.

En otras ciudades, como en Oruro y Cochabamba los transportistas expresaron su descontento porque no están pudiendo comprar combustible debido a que el sistema de control de la AHN rechaza la venta mientras no acrediten la recalificación.

El pasado 26 de junio el Gobierno anunció la inyección de Bs 100 millones para la reactivación del autotransporte a través del plan de reconversión a Gas Natural Vehicular (GNV) y un Fondo de Conversión de GNV para favorecer de forma directa a 77.000 miembros del sector, algo que está pendiente de ejecución.

Fuente: erbol.com.bo