Choquehuanca: “Si tenemos la certeza que una persona cometió estupro, tiene que someterse a la ley”

El candidato a la Vicepresidencia del MAS considera que las denuncias contra Evo no deben afectar la campaña. El expresidente afronta procesos por supuestamente mantener relaciones con menores de edad.

David Choquehuanca, candidato a la Vicepresidencia del MAS, afirmó este lunes que si existe certeza que una persona cometió estupro, debe someterse a la ley y recibir ayuda psicológica. Evitó referirse específicamente a Evo Morales, pero aseguró que las denuncias en contra del expresidente no deben afectar la campaña política.

“Si tenemos la certeza de que una persona ha cometido estupro, tiene que someterse a la ley, necesita ayuda psicológica, no estoy hablando de las personas, de nadie en particular”, afirmó el excanciller en entrevista con radio Éxito.

El líder cocalero afronta dos procesos de investigación por haber, supuestamente, mantenido relaciones con menores de edad. Una de ellas Noemí M., que ahora tiene 19 años, y otra, una adolescente de 15 años que habría quedado embarazada en La Paz.

A juicio del postulante, la población está preocupada de la falta de alimento, de sus alquileres y de las deudas que tiene con bancos, y no está atenta a “temas que se mediatizan demasiado”, recalcando que “no tendría por qué afectar estas acusaciones, estos supuestos”.

Respecto a la denuncia que existe en su contra por los bloqueos que vivió el país, Choquehuanca atribuyó el proceso a una suerte de “amedrentamiento” y “persecución política”. “Yo no sé, no entiendo por qué me meten ahí”, manifestó.

Finalmente, de cara a las elecciones generales del 18 de octubre, el candidato enfatizó que, cualquiera sea el resultado, “tenemos que hacer respetar al ganador, no importa quién sea”, instando a que no exista más división y enfrentamiento entre bolivianos. “Tenemos que apostar a que los bolivianos vamos a salir, enfrentar cualquier adversidad, pero juntos, hermanados, sin odio, resentimiento o venganza”, concluyó.