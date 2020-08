Cívicos cruceños consideran que la agenda electoral será marcada por el virus

En Portada

miércoles, 12 de agosto de 2020 · 22:02

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo aseguró en el programa En Portada que el “virus marcará la agenda de las elecciones”, y que es un decisión del movimiento cívico pedir que n se realicen los comicios panificados para el 18 de octubre, hasta que se controle la pandemia entre otras cosas.

“Creo que el tiempo para realizar las elecciones no lo tenemos nosotros ni el Tribunal Supremo Electoral, el que tiene el tiempo es el virus, será quien marcará la agenda para ir a votar con libertad y sin miedo, para que de verdad sea una fiesta democrática, tenemos este tiempo para poder buscar la solución, buscar un nuevo padrón, necesitamos limpiar ese padrón, revisarlo. No puede ser que tengamos 8 millones de votantes cuando tenemos una población de 11 millones”, dijo el cívico cruceño.

Además aseguró que el pedido de acudir a las ánforas cuando la población esté segura de no contagiarse de coronavirus no es solo de los cívicos de Santa Cruz, sino de todos los departamentos.

“No solamente el Comité Pro Santa Cruz, el movimiento cívico nacional definió que no podemos ir a una elección sino tenemos un comité científico, sanitario y médico que nos garantice, no podemos ir a emitir nuestro voto bajo una presión política, al margen de la pandemia sino que tenemos muchas cosas en las que no estamos de acuerdo en esta convocatoria a elecciones, no se subsanaron errores de las elecciones 2019, seguimos manteniendo una padrón electoral viciado, una ley 421 que no nos da a nosotros la tranquilidad que nuestro voto sea igual en todas partes”, dijo Calvo.

Calvo fue claro al decir que los cívico no irán a las elecciones si no hay seguridad y explicó, “Las escuelas son centros de rehabilitación de pacientes Covid en varios lugares, no permitiremos que saquen un paciente enfermo para poner un ánfora, sobre todo en las provincias donde hay una sola escuela. Tenemos motivos suficientes para poder exigir que las elecciones no sean en esta fecha, no es una decisión del movimiento cívico nacional, tenemos consciencia y tenemos que velar por la salud”.

Sobre sus otras peticiones, el presidente de los cívicos cruceños explicó el tema de los escaños que él considera que ya es un fraude electoral, “70 escaños parlamentarios, siete indígenas especiales los que representa el 1% de la población donde no permite campaña a todos los partidos solamente al MAS, 27 al área urbana, la más poblada, representa el 68% de la población donde se permite campaña a todos los partidos incluso el MAS y 36 escaños en las áreas rurales que representa al 31% de la población donde no se permite campaña ¿esto es democracia?”.

Calvo también se refirió a la acusación de racismo de Evo Morales, luego de que llamará bestias a los bloqueadores, ““busqué en el diccionario, y la definición dice que es un animal cuadrúpedo, animal doméstico de carga, monstro, persona ruda e ignorante, por lo que en ningún momento me equivoque en llamar monstros a estas personas que están bloqueando que no permiten que pase el alimento, los medicamentos y el oxígeno que están dando vida a muchas personas”, dijo Calvo.