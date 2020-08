CNN, BBC y medios de todo el mundo se hacen eco de la relación pedófila de Evo Morales destapada por OKDIARIO

Medios internacionales tan influyentes como la CNN y la BBC, y decenas de periódicos de todo el mundo, se han hecho eco en las últimas horas de la relación, destapada por OKDIARIO, que el ex presidente de Bolivia Evo Morales mantuvo con una adolescente menor de edad.

La exclusiva de OKDIARIO, basada en informes policiales, ha provocado que el Ministerio de Justicia de Bolivia presente una denuncia contra Evo Morales Ayma por los delitos de estupro, abuso sexual y trata y tráfico de personas. La ley boliviana prohíbe cualquier relación sexual entre un adulto y un menor de 18 años, aunque exista consentimiento entre ambas partes.

La edición internacional de la CNN se ha hecho eco de la exclusiva de OKDIARIO, en una noticia titulada «El Gobierno de Bolivia denuncia a Evo Morales por supuesta relación con una menor de edad».

El medio norteamericano recoge las declaraciones del viceministro de Transparencia de Bolivia, Guido Melgar, quien ha explicado que la joven tiene actualmente 19 años, pero inició su relación con Morales hace cinco años, cuando tenía 14.

La noticia explica que la relación del ex presidente de Bolivia con una menor se destapó tras «la detención de dos personas a las que se les incautó un teléfono celular que, tras un peritaje, permitió identificar fotografías, audios, mensajes de WhatsApp entre esta señorita y Juan Evo Morales Ayma. El teléfono le fue incautado a ‘dos personas que se encontraban en un surtidor con un vehículo que estaba reportado como robado y que era de propiedad pública’».

Según la información publicada por la CNN, el viceministro Melgar ha explicado que en el teléfono móvil intervenido había vídeos en los que Evo Morales aparece «en varios lugares del país y se ve que esta señorita lo acompañaba a todos sus viajes y lo curioso es que ella, en esa época, era menor de edad, y como todos sabemos para que un menor de edad viaje se necesitaba el permiso de sus padres».

También la edición internacional de la BBC informa de estos hechos en una noticia titulada «Evo Morales: ex presidente boliviano exiliado acusado de violación». La noticia recuerda que «según la Ley boliviana, el delito de violación se castiga con entre dos y seis años de prisión y la trata de personas con 15 años».

La BBC destaca que Evo Morales tiene 60 años, mientras que la joven inició su relación con él cuando sólo tenía 14. También recoge las declaraciones del viceministro de Transparencia Guido Melgar, quien ha anunciado que su Gobierno investiga el papel de la familia de la joven por permitir que viajara junto a Morales por todo el país. El Gobierno de Bolivia desconoce dónde se encuentra ahora la joven, pero tiene constancia de que ha visitado a Morales en su refugio de Argentina, tal como desveló OKDIARIO.

Ya el pasado mes de abril, la revista The New Yorker publicó una entrevista realizada a Evo Morales durante su estancia en México, antes de huir a Argentina. El periodista destacó que Morales estaba acompañado en todo momento, durante la entrevista, por una muchacha que «nos escuchaba desde una silla a unos tres metros. Tenía el cabello oscuro y lacio recogido en dos coletas, y vestía jeans y una camiseta negra con la palabra “love” escrita en letras blancas con brillantina. Cada tanto, Morales y ella cruzaban miradas y se sonreían. En algún momento, Morales interrumpió nuestra conversación para decirle a mi fotógrafo que no le tomara fotos a la mujer. Más tarde, cuando Morales posó para las fotografías, ella me pidió que también la retratara con su teléfono celular. Se colocó dándole la espalda al muro del jardín mientras le sonreía juguetonamente a Morales, quien posaba a unos pocos metros».

Se refería a la joven cuya identidad ha sacado ahora a la luz OKDIARIO, por su estrecha relación con el ex presidente de Bolivia. Medios de todo el mundo se han hecho eco de la exclusiva de OKDIARIO y de la denuncia presentada por el Gobierno de Bolivia contra su ex presidente por estos hechos.

Entre ellos, el diario boliviano El Deber ha publicado un amplio reportaje en el que afirma que la muchacha ha reconocido su relación con Morales, aunque asegura que la inició cuando tenía 16 años (aunque la investigación oficial desmiente este dato). La joven aparece viajando en el helicóptero presidencial en noviembre de 2017, en una foto que una de sus amigas ha publicado en las redes sociales.

La noticia desvelada por OKDIARIO también ha tenido una gran repercusión en televisiones y radios de toda América Latina.