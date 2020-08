Comandante de la Policía Boliviana vence al Covid-19 y es dado de alta con globos y banda

El comandante general de la Policía Boliviana, Rodolfo Montero, fue ayer dado de alta después de 28 días de lucha contra el coronavirus. Efectivos policiales y personal médico celebró la recuperación de la autoridad con banda y globos blancos y verdes, como símbolo de la institución del verde olivo.

“Es un día muy especial para mi pues acabo de vencer una batalla, pero no lo hice solo, lo logré gracias a los médicos de la clínica policial Virgen de Copacabana, al trato y atención que he recibido. Agradezco a nombre de mi familia y mío a todos los médicos, enfermeras y personal puesto que he sido bendecido. El trabajo que realizamos en primera línea lo vamos a fortalecer”, manifestó.

Antes, la autoridad pidió un minuto de silencio por los efectivos policiales que fallecieron a consecuencia de la enfermedad, en cumplimiento de su labor policial. “Estoy seguro que se encuentran a la diestra de nuestro Dios y nos están protegiendo, guiando y evitarán que sigamos teniendo más pérdidas dentro de la familia del verde olivo”.

Reynaldo Conde, jefe médico de la clínica policial, manifestó que el Comandante General podrá continuar desempeñando sus funciones cumpliendo las medidas de bioseguridad para que no tenga ningún inconveniente.

Montero informó que hay 2.060 efectivos confirmados, 2.064 sospechosos, 1.278 recuperados y 150 fallecidos por COVID-19, de acuerdo con los datos actualizados hasta ayer en la mañana.