Comerciantes son obligados a marchar en favor del MAS en El Alto

algunos comerciantes afirmaron que dirigentes les obligan a marchar con amenazas de perder sus puestos de venta.

Fuente: EL DIARIO / LA PAZ

Comerciantes de diferentes ferias barriales son obligados a unirse a la marcha en apoyo a los grupos del Movimientos al Socialismo (MAS), en complicidad con algunos presidentes de zonas, quienes amenazan con echarles del lugar por incumplimiento.

La finalidad de la asistencia obligada de vecinos y comerciantes fue a la movilización que realizó este sector de políticos en la Ceja, que a pesar de los problemas de salud que atraviesa la población alteña provocan masivas concentraciones, donde el contagio de la pandemia del coronavirus es un verdadero riesgo.

Según las denuncias, las modalidades que utilizan estos grupos pertenecientes al MAS es el amedrentamiento y las amenazas que realizan mediante algunos dirigentes; en el caso de las ferias sus dirigentes y en las zonas sus presidentes que son afines a este partido político. A los comerciantes les advierten que serán echados de sus puestos y a los vecinos que podrían ser pasibles a sanciones como el corte de servicios básicos.

Producto de estos hostigamientos, muchas vendedoras de ferias, que no están de acuerdo con asistir a este tipo de actividades políticas, junto a sus bases deciden no salir a vender en los días que les corresponden, para que de esta manera puedan cuidar su integridad física y la salud de sus familiares, donde al presentarse en este tipo de masivas concurrencias existe el riesgo de un contagio del Covid-19.

Ferias de diferentes zonas como Mariscal Sucre de Villa Esperanza de los días viernes, el comercio en la feria de los lunes en San José de Yunguyo del distrito 4 y otros como la Ex Parada 8, San Roque y Lagunas del distrito 7 prefirieron no salir esos días con el fin de no hacer caso a dichos llamados obligatorios.

“Con este tipo de amedrentamientos y obligados a salir a marchar ponemos en peligro la vida de nuestras familias, porque podemos contagiarnos con coronavirus, por cantidad de personas que salen, pero también al no salir a vender tenemos que sacrificar lo poco que ganamos en las ferias, pero por cuidarnos del coronavirus, tomamos esta decisiones”, señaló una de las comerciantes afectadas.

Las convocatorias a estas marchas son anunciadas mediantes volantes que reparten en los puestos de venta, y los controles que realizan son mediantes listas que efectúan los organizadores de estas actividades políticas, con sellos de las organizaciones a las que pertenecen las comerciantes en las diferentes ferias zonales.

REPUDIO

Por su parte, la población alteña repudió esta actitud asumida por parte de estos grupos aleccionados por el Movimiento al Socialismo, donde al margen de las protestas injustificadas, solo se dedicaron a provocar estos daños en contra de la población alteña.

Varias organizaciones cívicas y vecinos de base se pronunciaron en contra de estas actitudes violentas que dañaron la infraestructura de la población, donde también, fue objeto de este tipo de acciones la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), de la Ceja, siendo que en la oportunidad rompieron vidrios de este edificio, el mismo que en una anterior oportunidad fue quemada y saqueada.