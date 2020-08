«Con él sí me tatuaría»: Belinda se mostró enamorada de Christian Nodal y juntos desmintieron los rumores de un montaje

Los flamantes novios contaron dónde fue su primer beso y cómo es que por primera vez Belinda habla abiertamente de un noviazgo

Belinda y Nodal contarón los detalles de su romance (Video: Ventaneando)





La llamada “pareja del momento” por fin ha decidido hablar frontalmente ante las cámaras de televisión para revelar más detalles de su flamante noviazgo y dar por terminadas las especulaciones que señalan que se trata de un movimiento estratégico de publicidad para aumentar los ratings de La Voz México.

En una charla con el programa Ventaneando, los coaches del reality show dijeron sentirse muy felices, conviviendo mucho y aseguraron que el primer beso entre ambos se dio en la casa del cantautor sonorense.

Los cantantes revelaron que ahora que se están conociendo más se han dado cuenta de que pueden tener diferencias en sus aficiones, pues mientras Belinda es seguidora de las películas románticas, Christian prefiere las cintas animadas y de terror.

“Le puse Titanic, que no la había visto ¿cómo es posible?, le puse Diario de una pasión (…) Tenemos cines en casas, de los dos, con mi papá cuidándonos”, bromeó Belinda.

Es una persona que vive enamorada de las películas de amor, entonces ahí ella me ha orientado poquito a poquito en cómo conquistarla, viendo las películas de amor

Cristian Nodal y Belinda planean grabar un tema en conjunto (Foto: Instagram@ lavoztvazteca)

La sorpresa de la charla fue la confesión de Nodal, quien aseguró que él sí estaría dispuestos a casarse con la intérprete de Luz sin gravedad, por lo que la idea de formalizar el noviazgo y llevarlo un matrimonio le dibujó una sonrisa a la también actriz de melodramas como Amigos x siempre.

“ Es que si conocieran a Belinda, yo sé que es muy bella por fuera, pero si pudieran conocer lo que hay ahí dentro, todo mundo estaría perdidamente enamorado de ella(…) (la conquisté) de manera sencillita, cuando la conocí dije ‘qué mujer tan bella’, hubo una amistad primero y ya estando aquí en La Voz me ponía muy nervioso siempre que me veía, yo no quería hablar con ella, yo no quería que se diera cuenta ”, dijo el cantante de regional mexicano.

Me la voy a robar, yo me la voy a llevar para Guadalajara y de ahí a ver para dónde nos vamos

Además, Belinda expresó que le gustan los tatuajes de su novio, y aseguró que aún “no los conoce todos”, esto ante la confesión del cantante de De los besos que te di, quien aseguró que cada parte de su cuerpo “literal” está tatuado.

“Beli” sorprendió en la entrevista donde todo el tiempo se le vio tomada de la mano de su pareja y aseguró que de él sí se haría un tatuaje: “(Sus tatuajes) sí me gustan claro.” Y a la pregunta ¿sí te harías un tatuaje referente a esta relación? Belinda contestó “Con él sí”.

Belinda contó, por primera vez, varios detalles de su romance con Christian Nodal (IG: lavozazteca)

“Me enamoraron muchas cosas, obviamente nos seguimos conociendo, esto apenas está empezando, es una historia muy bonita, de hecho es la primera vez que yo hablo así en toda mi carrera, lo cual es algo nuevo porque jamás lo había hecho antes y me gusta hacerlo por primera vez con alguien que se merece mi corazón”, expresó la cantante.

Los famosos confesaron que únicamente ellos saben lo que están viviendo en su noviazgo, esto a raíz de las críticas que han recibido y las especulaciones de que se trata de un montaje.

“Yo creo que siempre va a haber personas que hablen bien y mal. Los únicos que sabemos qué está pasando somos Christian y yo, y con el tiempo y con nuestras acciones se van a dar cuenta de que ni yo ni él somos de ese tipo de artistas (…) No tenemos necesidad de hacer cosas que no sentimos”, expresó la coach de La Voz.

Por su parte, el cantante de Adiós, amor dijo que, pese a que le gusta presumir su relación, también gozan de momentos que sólo ellos dos saben y eso hace fuerte la relación que se dio a conocer a través de la publicación de unas fotografías en las que ambos aparecen abrazados.

Cristian Nodal y Belinda (Foto: Instagram@ lavoztvazteca)

Por su parte, Belinda fue puntual en expresar que no desea que su relación sea “un circo” mediático: “Yo estoy hoy disfrutando el presente y en una relación, y cuando estoy en una relación pues lo digo feliz. Esto estamos haciéndolo con mucho amor para ustedes, Azteca es nuestra casa (…) pero tampoco queremos que esto sea como un circo, que todo mundo se meta, también tenemos nuestra vida privada, nuestros bonitos momentos de novios”, expresó.

“Ni que fuera telenovela”, complementó Nodal.

