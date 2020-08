Copa advierte con promulgar la ley de diferimiento de créditos si Añez no lo hace

La presidenta del Senado, Eva Copa, advirtió este lunes que, si la mandataria Jeanine Añez no promulga la ley de diferimiento de pagos de créditos hasta el 31 de diciembre, ella lo hará en los siguientes días.

La que difiere créditos hasta el 31 de diciembre de 2020 ya fue aprobada y sancionada en la Asamblea el 12 de agosto, sin embargo, hasta la mañana de este lunes Añez no la había promulgado.

Copa denunció que la ley no se promulga por proteger intereses bancarios.

Explicó que el plazo para que Añez responda se cumple entre miércoles y jueves. Copa señaló que una vez cumplido ese tiempo, ella como Presidenta de la Asamblea, procederá a la promulgación.

“No es el gusto de un partido, es la necesidad de la población boliviana y hay que dar respuesta”, manifestó.

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, indicó que en el gabinete de este lunes se tocará el tema y si las leyes enviadas por el Legislativo no vulneran la Constitución.

Entretanto, se intensificaron las protestas que exigen promulgar la ley. En El Alto, los artesanos se crucificaron, mientras que en Cochabamba hubo una marcha de diferentes sectores y los transportistas hicieron una caranava.

La presidenta del Senado llamó a que el Gobierno no acuda a la chicanería para dilatar la aplicación de leyes. Recordó que el Ejecutivo no puede llevar al Tribunal Constitucional una consulta sobre las normas cuando no es proyectista de las mismas.

Copa señaló que, además de la ley de diferimiento, también se cumplirá el plazo de la ley que autoriza el uso de dióxido de cloro para la atención y prevención de la COVID-19.

Lamentó que tampoco el Gobierno haya promulgado la ley que obligará a las clínicas privadas a recibir pacientes COVID del sistema público, bajo una compensación.

Fuente: erbol.com.bo