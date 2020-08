Coronavirus en Argentina: bajo estricta confidencialidad, empezaron a probar una vacuna en Argentina

Las pruebas del laboratorio Pfizer y la firma BioNtech comenzaron este lunes en el Hospital Militar Central. Se habían anotado 15.000 personas, pero solo 4.500 integran el estudio.

«Escalar día a día«. Con esta imagen, el infectólogo Fernando Polack promovió la cautela y matizó todo entusiasmo. Pero la noticia no es menor: este lunes comenzó en el Hospital Militar Central la fase 3 del proyecto para desarrollar una vacuna contra el coronavirus, impulsado por el laboratorio estadounidense Pfizer y la firma alemana BioNTech.

«Es un proceso lento que requiere ir de a poco. Hay que escalar día por día, de modo de cuidar que se cumplan todos los procesos en tiempo y forma», analizó Polack, en diálogo con Clarín.

Como había informado este medio, más de 15.000 voluntarios se inscribieron para formar parte de la fase 3 (una de las etapas experimentales que requiere el desarrollo de un fármaco), pero solo “participarán 4.500 personas de entre 18 y 85 años”, explicó Sergio Maldonado, director del Hospital Militar Central.

Los participantes deben pasar por distintas etapas. En la primera visita al hospital está prevista una serie de testeos médicos y un hisopado para verificar que no tengan coronavirus.

A medida que se hagan esas pruebas, se les irá aplicando la primera dosis de la vacuna, pero «es algo que van a decidir los investigadores teniendo en cuenta parámetros médicos”, sostuvo Maldonado. La segunda dosis será aplicada 21 días después.

El director del Hospital explicó que «habrá un grupo que recibirá la vacuna y otro, un placebo”, es decir, una sustancia sin acción terpaéutica, cuyo fin es poder cotejar los efectos del nuevo fármaco en forma aleatoria.

Aseguró, además, que firmaron “un convenio por 30 meses«, y precisó: «Durante ese lapso se realizará un seguimiento clínico de los voluntarios para evaluar los efectos de la vacuna”.

Para ello capacitaron a 400 empleados del Hospital Militar Central «Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich», entre médicos, enfermeros y personal administrativo.

“Habrá una app destinada a monitorear a los que participen del estudio y, además, los pacientes tendrán chequeos presenciales”, aportó el director del hospital sobre la investigación, que estará a cargo de Fernando Polack.

Entre los voluntarios está Graciela, que tiene 71 años y es de Banfield. “Me anotó mi hija para formar parte del estudio. Lo hago porque quiero ayudar, ser útil”, señaló, en diálogo con este diario.

En su caso, tiene turno para el 28 de agosto. «Ese día me esperan. Hasta el momento, me adelantaron que me va a entrevistar un médico y me van a hacer algunos estudios», compartió Graciela. «Por ahora, me dijeron que me tienen que sacar sangre y hacer un hisopado», agregó.

Contó que lo primero que le consultaron fue si tenía alguna enfermedad preexistente: “Querían saber si sufrí problemas de presión o cardíacos. También si tuve hepatitis. Me llaman cada cuatro o cinco días y me preguntan cómo me siento y si sigo firme en mi decisión de participar”.