Corte Penal instruye análisis legal contra Evo Morales y exministros

Crímenes de lesa humanidad.

El análisis jurídico es en contra de Evo Morales, Álvaro García, Juan Ramón Quintana, Carlos Romero, Wilma Alanoca, Javier Zavaleta y Gustavo Torrico, en el período que comprende entre el 27 de octubre y el 20 de noviembre del 2019.

Fuente: El Diario

Luego de 8 meses de la denuncia, la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya instruyó el análisis jurídico de la denuncia que 10 bolivianos presentaron ante esa instancia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en contra del expresidente Evo Morales, el ex vicepresidente Álvaro García Linera, los exministros: Juan Ramón Quintana, Carlos Romero, Wilma Alanoca, Javier Zavaleta; además, del exasambleísta departamental por La Paz, Gustavo Torrico, por crímenes contra la humanidad cometidos entre el 27 de octubre y el 20 de noviembre del 2019.

Desde Paris, Francia, el abogado Alfonso Dorado concedió una entrevista al portal informativo Urgente.bo e indicó que el 25 de febrero del 2020, la CPI le envió una misiva en la que indica que se realizará el examen jurídico de ese caso y otros hechos que se cometieron en el pasado y en distintas etapas del gobierno de Morales entre el 9 de julio del 2006 y 20 de noviembre del 2020. Tales como el hotel las Américas, la muerte del universitario Christian Urresti, así como los casos Caranavi, Chaparina, la quema de la Alcaldía de El Alto, Senkata y otros.

El jurista precisó que la ampliación de la denuncia está dirigida a “X” autores, porque en los 14 años de gobierno del exmandatario fueron muchos los actores. El 6 de diciembre del 2019, Dorado explicó que Evo y sus colaboradores vulneraron los derechos fundamentales de los bolivianos, por lo que se los acusó de armar asesinatos colectivos con franco-tiradores, emboscadas y toma de rehenes.

Alfonso Dorado informó que el 25 de febrero del 2020, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) me informó y confirmó el examen jurídico. Es decir; que pasó a una etapa intermediaria la denuncia que fue planteada en noviembre de 2019, pasó a una etapa de examen jurídico. El elemento interesante, según informa la fiscal de la Corte Penal internacional, es que además; no solo se examina la denuncia, sino también que hay otras denuncias en paralelo. Son antiguas denuncias que he podido averiguar más adelante, que están siendo tomadas en cuenta también por la Corte Penal Internacional con respecto la situación de Bolivia.

La segunda, es que está en curso una ampliación de esta denuncia, no solo los hechos del 2019, que constituyen los crímenes de lesa humanidad, sino los acaecidos durante el período de los 14 años del señor Evo Morales. Esta ampliación tiene que ver, ya no con los ataques generalizados, de lo que ocurrió en 2019, sino ataques sistemáticos por razone políticas e ideológicas que han sucedido en los largo de los diferentes periodos del mandato del señor Evo Morales. Tal es el caso del hotel las Américas y otros.

Explicó que hay un estudio jurídico que ha sido instruido por la Fiscal el 25 de febrero. Entonces, hay un examen jurídico que ha sido admitido, porque consideran que hay elementos y que lo ameritan, los elementos jurídicos y actuales, los elementos de prueba han sido trasmitidos a la Corte Penal Internacional y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional confirma que ha dado instrucciones para el estudio jurídico del caso, porque consideran que hay elementos y hay una suficiente base probatoria.

Según el abogado Alfonso Dorado, si todo va bien, en la siguiente etapa, va abrirse la investigación preliminar en La Haya. En esa etapa, se considera que es lo que ha hecho la Fiscalía de Bolivia y el conjunto del sistema judicial para responder frente a estos crimines frente a que se investigó o no, en esa etapa se evalúa. Porque lo que se toma en cuenta es el principio de subsidiaridad, que significa que la Corte Penal Internacional actúa o retoma un caso de crimines que han sido denunciados, sí y solo sí, el Estado boliviano a través del sistema judicial y en particular la Fiscalía de la nación, si lo investiga o no o si lleva la acusación o no.

Asimismo, dijo que ha comunicado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional una serie de elementos, que demuestran que en Bolivia, no hay la voluntad al menos, desde la Fiscalía General del Estado

(FGE) de acusar o investigar. “Por la información que yo tengo hasta ahora no hay personas que estén siendo investigadas en Bolivia por crimines contra la humanidad, sino por delitos como: terrorismo, financiamiento al terrorismo y otros. Hay una ambigüedad, manipulaciones políticas de todas partes, de la Fiscalía General de la nación (en Bolivia), que no nos permite creer en su objetividad y no hay esa intención de perseguir estos hechos como crimines contra la humanidad, más bien (hay la intención) de aminorarlos”, acotó.