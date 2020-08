Covid-19: Brigadas médicas de la Gobernación cruceña estarán en Cordillera a partir de mañana lunes

La directora del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (Coed), Tatiana Áñez, anunció que tras terminar la labor en la provincia Andrés Ibáñez, con El Torno, las brigadas de rastrillaje de casos Covid-19 Una esperanza por la vida, emprenderán viaje a la provincia más grande de Santa Cruz, Cordillera, a partir del lunes 10 de agosto.

«Con el Torno hemos terminado la provincia Andrés Ibáñez. En el Torno hemos atendido a 119 personas y encontramos un total de 53 sospechosos, los mismos que han sido medicados de acuerdo al diagnóstico clínico, se les entregó un tratamiento para que puedan llevar a cabo desde su domicilio, así como la orientación de cómo deben protegerse y proteger a su familia», explicó Áñez.

Con El Torno, las brigadas médicas de la Gobernación llegaron a 43 municipios hasta la fecha, atendiendo a 3.818 personas, de las cuales 1.639 se diagnosticaron como sospechosas y se les dio tratamiento para Covid-19, «de forma temprana, evitando una situación grave: agregó.

Jorge Franco, secretario departamental de Energía, Minas e Hidrocarburos, que estuvo comandando la brigada médica en El Torno, así como en los cuatro municipios de la provincia Andrés Ibáñez, agradeció a las autoridades locales que los apoyaron sumando médicos para dar mejor atención. Sin embargo, lamentó el retraso en la atención a Cordillera debido a los bloqueos y no haber llegado a más habitantes en El Torno.

«Cuando llegamos a El Torno empezaron los bloqueos en Tiquipaya y mucha gente que tenía que llegar para hacerse atender en el distrito 1, no pudo. Tuvimos que terminar antes porque había amagos de enfrentamientos entre cívicos y comunarios», lamentó.

Franco dijo que a pesar de los tropiezos las brigadas no paran. «Una vez que hagamos el recorrido por los 56 municipios, volveremos donde más se necesite según informes del Ministerio de Salud y del Coed», agregó.

Pidió el apoyo de las autoridades en Cordillera, donde no solo llegarán con brigadas, sino con ayuda del Ceod, con bomberos para hacer desinfección y descontaminación en calles, avenidas y lugares donde hay mayor aglomeración de gente. «Siempre partimos de los lugares más cercanos, los siete municipios de Cordillera, empezando por Cabezas, hasta terminar en Charagua, donde nos quedaremos dos días porque hay población indígena. Reconocemos que nos preocupan los bloqueos porque la atención debe ser oportuna para que el virus no dañe órganos vitales, pero que personas con síntomas no puedan hacerse atender, las perjudica», aseveró.