Crisis de oxígeno: de 32 hospitales de La Paz sólo uno tiene generador propio

Fuente: Página Siete

Leny Chuquimia / La Paz

Sólo uno de 32 hospitales de La Paz tiene generador de oxígeno, el resto depende de la planta más grande del país que está en Santa Cruz. Médicos y autoridades señalan que el desabastecimiento, extremado por los bloqueos, es también fruto de una infraestructura deficiente que históricamente no tuvo atención del Estado y se agravó con la pandemia.

“El suministro de oxígeno ya tenía un problema serio incluso antes de los conflictos. Por eso el COE departamental pidió que se libere los trámites de importación de este insumo. Estoy seguro que aunque se levanten las protestas el problema va a continuar y la población tiene que saberlo. La alta demanda causó una escasez que fue empeorada -por mucho- por los bloqueos”, dijo el gobernador de La Paz, Félix Patzi.

Según datos provistos por la empresa Praxair -que abarca el 66% del mercado medicinal del país según su página web- la demanda en su planta antes de la emergencia era de 25 toneladas al día. Hoy sobrepasa las 50.

“El consumo de oxígeno medicinal se duplicó desde el inicio de la pandemia. Para atender esta demanda creciente, nuestras plantas vienen operando al 100% de su capacidad. La producción que se complementó con la importación de oxígeno desde Paraguay, Argentina y Brasil a fin de contar con el volumen necesario para atender los requerimientos de los bolivianos”, respondió Praxair a un cuestionario de Página Siete.

Cómo y de dónde llega el oxígeno

En La Paz hay 32 hospitales públicos, de la seguridad social y privados que tienen camas de terapia intensiva. Entre todos necesitan alrededor de 30 toneladas de oxígeno por día. De ellos solo uno tiene un generador de este vital insumo.

“En La Paz solo el Materno Infantil de la seguridad social cuenta con un generador. El resto se abastece por medio de tanques de almacenamiento y cilindros”, señaló el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea.

Según la última lista de la Agemed, en el país 11 empresas están autorizadas para el suministro del gas medicinal. En La Paz son sólo dos Praxair y 3H industriales.

Praxair es la que abastece a la mayoría de hospitales públicos, privados y de seguridad social de La Paz. Aunque tiene plantas almacenadoras y oficinas comerciales en todo el eje troncal, la planta de oxígeno medicinal se encuentra en Santa Cruz. Es decir que los hospitales paceños respiran oxígeno que se produce y se traslada desde el otro extremo del país.

Los generadores de este insumo funcionan de distintas formas, los más comunes son compresores que extraen y purifican el oxígeno del aire que podrían funcionar muy bien para cantidades menores. Pero la tecnología más avanzada para lograr grandes cantidades que puedan ser transportadas de manera segura es el proceso criogénico.

“Se somete el aire a temperaturas por debajo de los cero grados centígrados (-186°C) para lograr la separación física de las moléculas de los tres gases que están en el aire (78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de argón). De esa forma se logra un producto de alta pureza. En este proceso se emplea tecnología de punta, con plantas que tienen gran consumo de energía”, explicó Praxair. La suya es una de las cinco plantas de este tipo que hay en la capital oriental.

“No entendemos que los hospitales no tengan generadores o que los que hay sean insuficientes, que dependan de una sola empresa… que no se hayan tomado las medidas. Como profesionales hemos hecho una campaña para recolectar cilindros pero no es suficiente. Hemos tenido que pedir en Santa Cruz”, señaló la doctora Erika Pérez Albrecht.

La pandemia convirtió el gas medicinal en indispensable.

Foto: Página Siete

Compra para La Paz

Oxígeno El director del Sedes La Paz, Ramiro Narváez, anunció que en 30 días llegará un generador de oxígeno para el Hospital de Clínicas para atender la pandemia pero pensando en el futuro.

El director del Sedes La Paz, Ramiro Narváez, anunció que en 30 días llegará un generador de oxígeno para el Hospital de Clínicas para atender la pandemia pero pensando en el futuro. Adquisición La Gobernación de La Paz licitó una planta generadora, además de 20 concentradores para el gas medicinal y 200 camas hospitalarias, por un monto que asciende a medio millón de dólares.

La Gobernación de La Paz licitó una planta generadora, además de 20 concentradores para el gas medicinal y 200 camas hospitalarias, por un monto que asciende a medio millón de dólares. Demanda El director del Hospital de Clínicas, Óscar Romero, indicó que es urgente la compra de esta planta, pues la demanda de oxígeno se cuadruplicó, ya que no sólo hospitales son los que recargan balones de oxígeno, sino particulares.

Desabastecimiento por años de abandono

La provisión de oxígeno en La Paz no termina con el abastecimiento del área metropolitana, sino que es donde empieza el suministro de las provincias. Si los hospitales de La Paz y El Alto no tienen generadores propios, en los hospitales provinciales no existen ni tanques de almacenamiento.

El suministro en estos nosocomios precarios muestra un sistema olvidado por años, depende de tubos de oxígeno que viajan kilómetros para ser recargados.

“Por los bloqueos, el Hospital de San Buenaventura quedó sin nada y hay personas muriendo por falta de oxígeno y medicamentos. Los pobladores han logrado trasladar cilindros por Ixiamas, Tumupasa y San José, pero no es suficiente. Son años que estamos pidiendo ítems, generadores, atención, pero no hay respuesta”, indicó el asambleísta Celín Quenevo.

Lamenta que “ni siquiera por la pandemia” se haya dado atención a estos problemas.

“¿Se debió tomar en cuenta este aspecto (abastecimiento de oxígeno) para afrontar la pandemia? Sí. Pero no es el origen del problema. Lo es las décadas de cero inversión en la salud, en equipamiento y construcción de nuevos hospitales que cumplan con los requerimientos mínimos de la OMS”, señaló el presidente de la Sociedad de Medicina Crítica y Terapia Intensiva de Bolivia, Adrián Ávila.

Advierte que los generadores del gas medicinal son solo uno de los elementos que debe tener mínimamente un hospital en situaciones normales, lo que evitaría un colapso en una crisis.

“Este es un tema que reclamamos hace mucho. En el Hospital de Clínicas no solo falta un generador de oxígeno, sino que no hay ni siquiera un generador de electricidad. Ese pobre hospital fu mostrado de mil formas pero nunca le importó a Ariana Campero, Gabriela Montaño, ni a Rocabado en la gestión del MAS. Este mismo pedido se le hizo a Aníbal Cruz, que vio el estado y prometió equipamiento pero no hay nada”, manifestó el dirigente del Sirmes, Fernando Romero.

Lamentó que en tantos años no se hay comprendido el riesgo de depender de centrales de oxígeno que deben ser recargadas por insumos que vienen desde tan lejos.

“Se ve otras alternativas para el suministro de oxígeno, como traer generadores de oxígeno. Pero eso no es de algo inmediato. Se debe ver de dónde traer porque tampoco existe en el mercado para comprar al instante”, señaló el asesor del Ministerio de Salud, René Sahonero.

Libre importación para paliar el déficit

Patzi indicó que al momento en el país solo hay dos empresas capaces de abastecer la demanda de los hospitales. Otros proveedores mucho más pequeños están dispuestas a importar para poder ayudar en la distribución, sin embargo, afirman que el proceso contempla un trámite burocrático que les impide entrar al mercado.

“Conseguir la autorización es todo un problema. Hay muchas trabas que deberían solucionarse al inicio de la emergencia porque el oxígeno igual que los medicamentos iba ser lo primero en escasear”, manifestó un importador que pidió mantener su nombre en reserva.

El 31 de julio, el Gobierno central decretó como prioridad la importación de oxígeno líquido medicinal para disponibilidad de toda la población boliviana frente la crisis.

El DS señala: “Todas las entidades estatales deberán facilitar las acciones administrativas para un tránsito, transporte y flujo internacional, nacional e interdepartamental expedito”.

También autoriza, por los próximos seis meses y de forma excepcional, la ampliación del límite de carga -de 23 a 45 toneladas- para el ingreso al país de cisternas con oxígeno líquido de uso medicinal.

Los bloqueos terminaron de asfixiar la distribución del insumo que ya presentaba déficit en la oferta.

Foto: APG

La pandemia en Bolivia