Critican al MAS por el bloqueo político que hace a los créditos internacionales

Los créditos internacionales de la CAF y el FMI no pueden ser desembolsados hasta la fecha porque la Asamblea Legislativa Plurinacional, con mayoría del MAS, todavía no los ha aprobado. En este sentido el vocero de Juntos, Manuel Saavedra, exhortó a los parlamentarios de este partido político, que liberen estos recursos para que se pague el bono salud de 500 bolivianos en beneficio de las familias bolivianas.

«El bloqueo que hacen a estos créditos no permite que se atienda a la gente en salud, no permite que se reactive la economía y no permite que se paguen los bonos», enfatizó.

Saavedra, remarcó que se aprobaron «a medias» dos créditos, que no pueden destinarse para bonos, en la Cámara de Diputados. Los mismos serán usados para reponer lo que el gobierno nacional destinó durante la pandemia.

«No sigan politizando y desinformando a la población. Apelamos al diálogo y a la coherencia a la Asamblea masista que hace un bloqueo político», dijo.

De 10 créditos pendientes de ser aprobados, sólo dos permiten pagar los bonos. «Hay un doble discurso (del MAS) y confundir a la población en función de hacer política en la emeregencia sanitaria», añadió.