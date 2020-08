Cronenbold dice que no huyó como otros masistas y que cumplió con el partido

«Muchos masistas y muchas personas huyeron del país, yo no. Que me investiguen las veces que quieran y agradecido con el MAS que medio la oportunidad de ser alcalde. Me eligieron por cinco años y esos cinco años ya se cumplieron». El exalcalde de Warnes, Mario Cronenbold, no se las guardó en sus primeras declaraciones, después de ser puesto en libertad con medidas sustitutivas.

La exautoridad permaneció cerca de nueve meses tras las rejas, al ser investigado por enriquecimiento ilícito y porte ilegal de armas. Señaló que es ilógico volver a ocupar la silla de alcalde en el municipio de Warnes, dejando en manifiesto el alejamiento.

Tras ser liberado con medidas sustitutivas aseguró que se quedará para aclarar cualquier denuncia en su contra y apuntó que hasta ahora no se le han encontrado indicios de delitos por los que se lo acusa, muestra que todo «fue político» y que está dispuesto a ser investigado.

Vale recordar que entre los masistas que sí salieron del país figuran los nombres del expresidente, Evo Morales; el exvicepresidente, Álvaro García Linera y la exministra de Salud, Gabriela Montaño, entre otros. Aunque ninguno de estos rostros salió con salvoconducto de las autoridades.

Desde las filas del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Santa Cruz resaltaron la labor de Cronenbold. Uno de ellos fue el diputado Henry Cabrera quien señaló que, en caso de concretarse la pausa política del exalcalde y mientras resuelve sus temas judiciales, es probable que se reincorpore a las filas del partido.

«Tiene nuestro apoyo, respaldo y solidaridad. Mario siempre va a estar en las filas del MAS. Nosotros respetamos las decisiones que tome, es un político joven y dinámico», manifestó Cabrera.

Por otra parte, el diputado Édgar Montaño enfatizó que la exautoridad supo aguantar la presión y humillación sufrida con su detención. «Él ha sido aprehendido por temas ideológicos», expresó.

El legislador acotó que la gente de izquierdas puede salir de un grupo, pero no renuncia a sus ideas, por lo que considera que Cronenbold mantendrá su línea política. «El que nada ha hecho, ha resistido y afrotando la justicia no tiene nada que temer. Lo mismo a la gente a la que se dio salvoconductos, algo que hizo el propio gobierno de Jeanine Añez», subrayó Montaño.