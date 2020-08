De rodillas, los transportistas varados en bloqueos claman por ayuda humanitaria

El sector señala que son más de 7.000 vehículos que están varados en las carreteras. No les han dejado comprar comida. Han corrido a las vendedoras y se encuentran amenazados. Bloqueadores echaron aceite al camino.

Miguel Angel Melendres Galvis

El Deber

Luego de ocho días de bloqueos, miles de transportistas varados en las carreteras clamaron a las autoridades por ayuda humanitaria para poder subsistir y, a la vez, piden a los bloqueadores que declaren un cuarto intermedio en sus movilizaciones para que ellos puedan llegar a sus destinos. Ante la falta de alimentos, agua y medicamentos, advirtieron que podrían llegar al enfrentamiento contra los bloqueadores a quienes identificaron como afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Varios son los testimonios que EL DEBER pudo rescatar de los choferes que están padeciendo por la falta de alimentos, de medicamentos y de agua, especialmente.

“Lo poco que teníamos ya se nos ha terminado. No hay agua ni nada para comprar. Hay un colega que está mal y Dios quiera que no sea Covid-19. Esto ya es insoportable, no sé en qué terminaremos ni cuánto tiempo aguantarán nuestros cuerpos la falta de alimentación; el frío es inaguantable”, manifestaron algunos de los transportistas que se juntan en grupos de 10 a 15 personas en las carreteras del desierto gélido del altiplano.

En otro sector hacia el Desaguadero (Perú), transportistas varados aseguran que hay más de 200 camiones bloqueados. “Estamos muy indignados, llegando al límite. Nosotros les superamos en número a estos abusivos; por lo tanto, si no hay una pronta solución, llegaremos a un enfrentamiento y las consecuencias serán responsabilidad de estos bloqueadores masistas”, advirtieron.

Asimismo, en otra zona de la carretera Oruro-La Paz, lamentaron que los bloqueadores estén en contra de los transportistas. “Nos dicen que nosotros ya hemos trabajado toda la cuarentena, que tenemos plata, que somos millonarios. Desde el lunes estamos bloqueados. No nos han dejado comprar comida. Desde el martes han hecho correr a las vendedoras, no las dejan vendernos nada. Hasta les han amenazado”, contó un conductor.

Añadió que los pocos víveres que tenían ya se les agotó y cuando han querido comprar un cordero, estos se negaron, amenazándoles con agredirlos si es que se pierde una sola cabeza de esos animales.

Aceite en el camino

En la zona de Huacanqui (Potosí) otro transportista denunció que los bloqueadores echaron aceite en una bajada de carretera, que puede causar daños desastrosos al transporte pesado.

«En una bajada han echado aceite a la carretera. Al hacerlo están atentando contra la vida de los camioneros, imagínense el desastre que puede haber con un camión. Estamos rodeados de gente que nos quiere ver destruidos, por un capricho de gente que quiere volver al poder», lamentó otro transportista que pidió en reserva su nombre.

Cartas al Ministerio de Defensa

La Asociación de Transporte Pesado Nacional e Internacional (Asociatrin) y la Cámara Departamental de Transportes de La Paz (Cadetran), han enviado cartas al ministro de Defensa, Fernando López, pidiendo auxilio inmediato de vituallas, medicamentos y alimentos.

“Ante la situación desastrosa en la que está sumida nuestra nación, por la actitud beligerante de la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, realizando bloqueos de caminos, pedimos a su autoridad, a través de Defensa Civil, auxiliar de emergencia a nuestros conductores que se encuentran en carretera”, señalan las cartas, donde se indica que existen más de 7.000 medios de transporte secuestrados en las diferentes rutas del país.

Piden agua, alimentos, vituallas, kit de medicamentos esenciales para combatir las posibles enfermedades como el Covid-19 y resfríos.

Identificaron que hay bloqueos en los pasos fronterizos de Tambo Quemado-La Paz-Pisiga-Oruro (vías a Chile) y La Paz-Oruro-Cochabamba-Santa Cruz, entre otros.