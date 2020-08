Defensoría: Respiradores entregados por el Gobierno al Hospital Germán Busch no funcionan

Página Siete

El delegado Defensorial del departamento de Beni, Alberto Condori, a través de una visita, confirmó que los cuatro respiradores que entregó el Gobierno al Hospital Presidente Germán Busch de Trinidad sólo funcionaron un mes. También informó que un tomógrafo entregado al mismo nosocomio, tampoco funciona.

“Hemos ingresado hasta la Unidad de Terapia Intensiva y hemos verificado que hay cuatro respiradores que el Gobierno nacional entregó a través del Ministerio de Salud, que están en desuso. Según el informe del director, estos cuatro respiradores solamente funcionaron un mes. Además existe un respirador de la Gobernación que recientemente entregaron y no está funcionando”, denunció el delegado en una conferencia de prensa realizada en horas previas.

De acuerdo a Condori, hay tres respiradores de industria alemana que sí funcionan, pero los mismos era ya de propiedad del hospital, previo a la pandemia por coronavirus. Condori, explicó, “los respiradores que se entregaron para la pandemia no están funcionando”.

El hecho está generando un colapso en Terapia Intensiva, ya que de seis camas sólo tres funcionan con los equipos alemanes.

Asimismo manifestó que al inicio de la pandemia, también se entregó un tomógrafo, el mismo sería de fabricación del año 1995 y tampoco estaría funcionando, por lo que las autoridades del Hospital Germán Busch lo devolvieron, debido a que hacerlo arreglar hubiera significado un monto similar al de dos equipos nuevos.

Por otro lado, denunció que el hospital central tampoco funciona, de acuerdo a las declaraciones de las autoridades el mismo debía atender a los pacientes sin Covid-19. Por lo que el Germán Busch está atendiendo a pacientes con y sin el virus, poniendo en riesgo a los “pacientes blancos”, como les llaman a quienes no se encuentran contagiados.

Según la denuncia de los profesionales y trabajadores en salud, hay más de cien personas a las que no se les canceló los sueldos, la Gobernación de Beni, estaría pagando parcialmente. “Lo que se entregó no funciona y se adeuda a los médicos”, lamentó Condori.

En días pasados el jefe de Recursos Humanos del hospital, Ernesto Flores, develó que los respiradores entregados por el Gobierno habían dejado de funcionar.

«Los que nos han llegado han funcionado un mes, dos meses y después están en mal estado, no están funcionando, por eso en Terapia Intensiva se ven obligados a decir que no podemos recibir un paciente (más) porque no tenemos un respirador mecánico», dijo Flores en entrevista con Erbol.

El jefe de Recursos Humanos, detalló que uno de los respiradores llegó con una perilla que no servía para regular los datos del paciente, otro necesita un sistema de oxígeno que recién se está implementado, y otros funcionaron un tiempo y luego fallaron.