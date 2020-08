Población: basta de terrorismo. “No se puede permitir, una vez más, que haya sectores que no nos representan, (y) ejerzan presión sobre el Órgano Electoral”, puntualizó el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea.

“Estamos dejando que los terroristas, los narcoterroristas definan la política y la democracia en Bolivia”, sostuvo el representante de Acción Democrática Nacionalista, Sergio Tarqui

Grupos afines al MAS bloquean la carretera La Paz-Oruro en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto. En tramos de otras regiones interceptaron la caravana de camiones que trasladaban oxígeno medicinal, mientras en los hospitales la vida de los neonatos y pacientes corren riesgo.

El Diario / La Paz

Ante acciones de violencia registradas en la séptima jornada de movilizaciones en diferentes regiones del país por intereses políticos, el bloqueo de carreteras que impide el traslado de oxígeno medicinal a los hospitales del país, provocando la muerte de pacientes, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, puntualizó que “la democracia en Bolivia no puede responder a caprichos del Movimiento al Socialismo”. “Estos delincuentes no pueden decidir la suerte del país”, dijo.

“Es una pena que, no solamente en La Paz sino en diferentes departamentos, esté muriendo gente por falta de oxígeno ante estos asesinos que bloquean y no permiten el paso de este insumo. Esto no es algo que se esté pidiendo una reivindicación popular, sino esto ya es una reivindicación criminal que hace el partido del exgobernante Evo Morales y lastimosamente se utiliza a la gente, pagando a los bloqueadores que están cometiendo un crimen de lesa humanidad”, manifestó.

El galeno enfatizó de forma enérgica que el país no le pertenece a los movimientos sociales que representan al MAS, sino a todos los sectores de la sociedad. Entre estos se encuentran los profesionales en salud, a los que el TSE ha excluido para dar mayor importancia a dirigentes políticos con escaso conocimiento en cuestiones sanitarias y epidemiológicas, según denunció.

“El Tribunal Electoral debe ser amplio. No se puede permitir, una vez más, que haya sectores que no nos representan, que ejercen presión sobre el Órgano Electoral. La población también debe ser escuchada”, señaló Larrea.

Por otro lado, dijo que son pocos los sectores que en la actualidad se sienten representados por la Central Obrera Boliviana, en perjuicio de profesionales en salud para la toma de decisiones relacionadas con la pandemia. Lamentó que en días pasados se haya puesto en peligro la vida de bebés por falta de oxígeno, debido a caprichos de dirigentes políticos que velan solamente por sus intereses.

“Estos delincuentes, lo único que hacen es querer imponer su capricho. Hoy día necesitamos tener un respaldo, pues la democracia no puede estar cuestionada por cuatro delincuentes. Si los médicos tenemos que tomar una decisión de no atender a esta gente pues tendremos que hacerlo”.

Nuevamente descalifico a la dirigencia del partido azul por declaraciones que intentan responsabilizar al sector de los profesionales en salud por la situación catastrófica por la que atraviesa el país.

“Los políticos deberían pensar en la población que se está muriendo y en lugar de estar bloqueando, deberían cargar los tanques de oxígeno. Ya no podemos seguir viendo llorar a familiares, para que gente del MAS diga que por los médicos está la situación de salud en el estado actual. No podemos seguir siendo pisoteados por un grupo de delincuentes” señaló, mientras expresó el pedido de que el gobierno intervenga en los lugares en los que se vulnera y se juega con la salud de la población.

Por otro lado, el candidato vicepresidencial por Acción Democrática Nacionalista (ADN), Sergio Tarqui, recriminó al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, por haber permitido a sectores afines al partido político que violó la Constitución, participar de las negociaciones para definir la fecha de realización de las elecciones 2020. Denunció que en el país se está dejando que los “narcoterroristas” definan la política y la democracia de Bolivia.

