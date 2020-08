Denuncian que el MAS intentará habilitar a Evo Morales como candidato a senador, mediante amparo

Diputado Gonzalo Barrientos denunció que este recurso será tratado en la sala constitucional segunda de La Paz este martes.

El expresidente Morales no puede aspirar a una candidatura para el cargo de senador pues no cumple con uno de los requisitos de residencia permanente para ser habilitado.

DIPUTADO GONZALO BARRIENTOS.

El diputado por Unidad Demócrata (UD) Gonzalo Barrientos advirtió que este próximo martes el Movimiento al Socialismo (MAS), en complicidad con algunos operadores de justicia, intentarán habilitar a Evo Morales como candidato a segundo senador por Cochabamba, mediante un amparo constitucional. Denunció que diputados de esta tienda política están influenciando para obtener resultados favorables ante este recurso.

El legislador denunció que este recurso será tratado en la sala constitucional segunda el departamento de La Paz este martes y que ante la presión e influencia de diputados y dirigentes masistas se intenta habilitar la postulación de Morales, a pesar de no cumplir con los requisitos para ello.

“Pretenden habilitar a Evo Morales como candidato a segundo senador, este martes, en una audiencia en la sala constitucional segunda del departamento de La Paz, tenemos la información que algunos operadores y algunos diputados, estarían influenciando como siempre lo hacen ante la justicia azul”, advirtió Barrientos.

El legislador expresó su descontento y cuestionó que desde el poder judicial se intente dar viabilidad a intereses políticos a favor de Morales por sobre otros temas que son de mayor prioridad para el bien público. Lamentó que la justicia en los últimos días haya rechazado tratar dos recursos sobre proyectos de ley presentados por el gobierno y se preste solamente para favorecer al masismo como en el caso del Fiscal General.

“Así como benefician a Lanchipa, y benefician a otros operadores del MAS, pretenden hacer lo mismo”, reprochó el parlamentario representante del departamento de Potosí

Añadió que de todas formas el expresidente Morales no puede aspirar a una candidatura para el cargo de senador, pues no cuenta con uno de los requisitos para ser habilitado que es el de la residencia. Según la ley, para ser habilitados, los candidatos deben contar con dos años de residencia permanente. “Evo Morales casi un año que escapó del país, y obviamente no reside en el territorio boliviano”, puntualizó.

Fuente: El Diario