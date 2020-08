Denunciaron al actor porno Ron Jeremy por 20 nuevos delitos sexuales

Había sido arrestado a finales de junio, acusado de violar a tres mujeres y de atacar sexualmente a una cuarta. Entre los cargos anteriores y los nuevos, la Fiscalía ha reunido un total de 28 presuntos delitos

El actor pornográfico Ron Jeremy será juzgado por 20 nuevos cargos de violación y delitos sexuales después de que una docena de mujeres presentasen denuncias a la Fiscalía de Los Ángeles, que ya investigaba otras acusaciones previas.

Entre los cargos anteriores y los nuevos, la Fiscalía ha reunido un total de 28 presuntos delitos por los que, de ser declarado culpable, la pena de prisión superaría los 250 años para Jeremy, quien, con su apodo “The Hedgehog”, ha sido una de las estrellas más importantes de la industria pornográfica.

En los presuntos delitos figura la agresión sexual de una joven de 15 años mientras estaba dormida o inconsciente.

Las edades de las 13 nuevas mujeres que han denunciado al actor comprenden desde los 15 a los 45 años, con hechos que datan del año 2004 hasta principios de 2020.

Jeremy, de 67 años, es una figura con mucho peso en la industria del cine adulto que cuenta con un documental sobre su vida dirigido por Scott J. Gill y titulado “Porn Star: The Legend of Ron Jeremy”.

Jeremy fue detenido el pasado mes de junio por tres cargos de violación y otro de agresión sexual con cópula oral forzada contra otras cuatro mujeres y desde entonces permanece en prisión preventiva.

Desde su arresto, las autoridades recibieron hasta 30 nuevas alegaciones de delitos sexuales, la gran mayoría sucedidos en Los Ángeles, informó el diario Los Ángeles Times citando a una fuente policial que pidió el anonimato.

El delito denunciado más reciente sucedió en enero en Hollywood, donde a la salida de un local el actor presuntamente violó con agravante de fuerza a una joven de 21 años.

Otras seis acusaciones describen hechos similares acontecidos en un bar que el actor frecuentaba, además de otras localizaciones.

De acuerdo con medios locales, Jeremy ha negado todos los cargos durante una comparecencia este lunes, aunque no es la primera vez que el actor es acusado de delitos sexuales. De hecho, tiene prohibido el acceso a eventos para adultos como Exxxotica desde el 2017.

La revista Rolling Stone publicó en 2017 un artículo en el que más de 12 mujeres denunciaron que sufrieron abusos y agresiones sexuales, algunas relatadas por compañeras de profesión y otras provenientes del público en actuaciones y convenciones.

Jeremy, por su parte, negó esas acusaciones que por entonces aún no habían llegado a instancias judiciales. No obstante, tras las denuncias públicas, fue vetado de la industria porno, en la que protagonizó películas famosas como “Deep Throat II” y “John Bobbitt Uncut”. También trabajó asesor en la realización de películas como “9 Semanas y Media” o “Boogie Nigths”. Su fama también le permitió aparecer en películas convencionales. No solo de extra, como fue su breve aparición en “Los Cazafantasmas”, sino que también con roles en “The Boondock Saints” y “Spun”.

Con información de Efe

