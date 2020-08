Desde el lunes, Evo defiende a los movilizados y Arce no habla de los bloqueos

Página Siete Desde el lunes, cuando comenzaron los bloqueos y las movilizaciones en el país por parte de organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) en demanda de la realización de las elecciones el 6 de septiembre, el expresidente Evo Morales usó su cuenta de Twitter para defender a los movilizados, en tanto que el candidato a la Presidencia por ese partido, Luis Arce, guarda silencio. “Denunciamos a la comunidad internacional que gobierno de facto inició persecución política contra Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, y Jefa de Bancada de Diputados MAS-IPSP, Betty Yañíquez. Defenderemos derechos sindicales y políticos”, tuiteó el lunes Morales. La publicación respondió al anuncio del Gobierno, de interponer una denuncia penal contra los organizadores de la movilización realizada en El Alto la semana pasada, convocada por las organizaciones afines a su partido. Fue en un cabildo realizado durante esa convocatoria que se definió el bloqueo de caminos a escala nacional, que empezó este lunes. Ese mismo día, el exmandatario fijó un tuit en su muro que señala “Una vez más, el movimiento indígena, junto a otros sectores de la sociedad, sale en defensa de la vida y la salud, la democracia y la educación; en contra del prorroguismo, corrupción y el deterioro de la economía”, publicación que hace referencia a las movilizaciones y bloqueos en el país que a la fecha impiden el paso de oxígeno, insumos médicos y alimentos a las ciudades.

Su última publicación sobre el tema corresponde al martes y está dirigida al Tribunal Supremo Electoral (TSE), para que asegure la realización de las elecciones, pero sin mencionar el 6 de septiembre.

“El @TSEBolivia tiene la oportunidad histórica de garantizar la recuperación de la democracia, asegurando la realización de las elecciones. Es imprescindible hacerlo a través del diálogo y escuchando al pueblo”, dice su tuit.

Por su parte, desde el lunes Arce sólo se dedicó a criticar a través de sus redes al Gobierno, por la clausura del año escolar y el intento de aprobar los recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Asamblea Legislativa, anunciados para la lucha contra el coronavirus.

Además, responsabilizó a la gestión de Añez por la falta de medidas de bioseguridad a funcionarios públicos, pero no publicó nada respecto a las movilizaciones y bloqueos.

“El gobierno de facto no otorga medidas de bioseguridad a las y los servidores públicos. Muchos enfermaron, pero siguen trabajando para no ser despedidos. Mis deseos de pronta recuperación y mi solidaridad con las familias de quienes no lograron vencer el virus”, escribió el exministro de Economía.

A partir de la convocatoria al bloqueo nacional de caminos por parte del Pacto de Unidad, que articula a las organizaciones controladas por el MAS, los medicamentos y otros insumos médicos comenzaron a faltar en los nosocomios donde se atiende a las personas diagnosticadas con coronavirus.

El martes se confirmó que al menos cuatro personas fallecieron en nosocomios de Oruro por falta del oxígeno medicinal, mientras que el alcalde de La Paz, Luis Revilla, declaró este miércoles que a los hospitales de la ciudad le queda oxígeno solo para unas horas.

El Gobierno y políticos de varios frentes criticaron en estos días al expresidente Morales y su candidato Luis Arce, señalándolos de movilizar a las personas sin ser ellos quienes exponen sus vidas en los bloqueos.