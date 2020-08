Dirigente de la COD fallece por falta de oxígeno en el Hospital Obrero de Oruro

El dirigente fue transferido anoche al hospital, pero la madrugada de hoy el oxígeno se terminó.

Un dirigente de la Central Obrera Departamental (COD) de Oruro falleció hace algunas horas en el Hospital Obrero por falta de oxígeno, según informó este martes el administrador de la Caja Nacional de Salud (CNS) regional Oruro, José Verduguez.

La noche del lunes la autoridad advirtió que el Hospital Obrero se quedaba sin oxígeno, debido al bloqueo en la carretera Oruro-Cochabamba que realizan grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) y la Central Obrera Boliviana que demandan la realización de las Elecciones Generales para el 6 de septiembre.

Con desesperación indicó que el oxígeno duraría hasta las cinco o seis de la mañana de hoy. Asimismo, dijo anoche que llegaba a la ciudad de Oruro, un paciente transferido de Huanuni, dirigente de la COD, quien necesitaba atención de emergencia y suministro de oxígeno.

Este martes, Verduguéz lamentó el fallecimiento del dirigente, quien no pudo sobrevivir por falta de oxígeno y junto a él fallecieron otras tres personas.

“Ha habido fallecidos, entre ellos, un dirigente de la COD, no había oxígeno y murió por falta de oxígeno. Esto ya no es culpa de la Caja, he ido a visitar paciente por paciente, he estado en terapia intensiva, en Medicina Interna, en Especialidades. Hice una visita en todo el hospital y nos falta oxígeno”, remarcó.

Añadió que se tuvo que prestar algunos tubos de oxígeno de algunos hospitales, pero no es suficiente, “por falta de oxígeno se ha muerto ese dirigente de la COD, no está bien estos bloqueos, ahora si los realizan, dejen pasar las ambulancias y los vehículos con oxígeno. Ahora por esos bloqueos ha muerto ese dirigente y no solo él, sino otras tres personas”.

La lista de los fallecidos se la hará conocer en el transcurso de esta mañana, ya que el personal médico estaba reunido de emergencia en el mencionado centro hospitalario. Extraoficialmente se conoció hace instantes que el nombre del fallecido dirigente de la COD y que radicaba en Huanuni es Crispín Nelson.