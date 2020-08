Disney presenta a su primera protagonista bisexual

Disney apuesta por la diversidad sexual y la inclusión con Luz, la protagonista de ‘The Owl House’

Desde hace unos años, la televisión está haciendo un esfuerzo por intentar representar a todos los colectivos de nuestra sociedad, sobre todo en los productos destinados al público infantil y juvenil; y si hay alguien que ha sabido conectar bien con ese público es Disney. Ahora bien, a pesar de que se ha podido especular con que algunos de sus personajes más icónicos podrían no ser heterosexuales (sin confirmarse), no ha sido hasta hace unos años que desde la casa de Mickey Mouse se ‘atrevieron’ a emitir la primera escena con un beso homosexual explícito o se decidieron a dar el paso y presentar a su primer personaje abiertamente gay en la película Jungle Cruise (2019).

Bien, pues parece que por fin van a dar otro paso para favorecer la visibilidad y normalidad del colectivo LGTBI+, porque la protagonista de The Owl House , su nueva serie en Disney Channel, será bisexual. Se llama Luz Nocedo, es norteamericana de ascendencia dominicana, tiene 14 años y es bisexual. Se siente atraída por personajes masculinos, pero también por femeninos, como sucede en dos capítulos de la serie en los que la joven viaja a una realidad paralela para convertirse en bruja y se encuentra con una joven, Amity, con la que surge la chispa.

La creadora de la serie, Dana Terrance, ha querido explicar el por qué revelar la orientación sexual de Luz en la serie, afirmando que el proyecto siempre tuvo claro que quería apoyar al colectivo.

“En el desarrollo de la serie fui muy abierta a poner niños queer como protagonistas principales. No soy muy buena mintiendo, así que habría sido difícil meterlos a escondidas”, dice. Sin embargo, también reconoce que desde Disney le pusieron alguna que otra traba: “Cuando nos dieron luz verde, algunos líderes de Disney me dijeron que no podía representar ningún tipo de relación gay en el canal. Por suerte, mi terquedad dio sus frutos y ahora me siento muy apoyada por los jefes actuales de Disney”.

When I was first developing Owl House I always wanted to do a prom episode to make up for my own experiences. Back then PROM was an anagram for «Perennial Ritual Offering Maiden». I’m so INCREDIBLY grateful for the crew working to make this episode so badass. pic.twitter.com/Ak8dNVMAdo

— Dana Terrace (@DanaTerrace) August 9, 2020