Don Francisco cree que es hora de dar paso a las nuevas generaciones

El reconocido presentador de televisión primero le dijo adiós al programa Sábado Gigante y ahora piensa entregar la Teletón a las nuevas generaciones.



Mario Kreutzberger, el reconocido «Don Francisco», conversó con Angélica Castro y Cristián De La Fuente en la segunda temporada del programa “Con amigos en casa” transmitido por el canal TV+.

En un extensa charla, el animador contó que está pasando la cuarentena en Chile sólo con su señora. Además, habló sobre sus inicios en televisión, Sábado Gigante y la Teletón.

«Mi mamá que había visto truncada su vida de artista, era una cantante soprano en la época de la guerra, siempre quería que yo hiciera algo artístico. Mi papá, por otro lado, me estaba preparando para que yo hiciera algo comercial, pensaba que de lo artístico no se podía vivir, que era muy difícil. Me metieron en un conservatorio, mi papá me metía a cursos de contabilidad», contó.

Sobre cómo descubrió la televisión, dijo que cuando la vio por primera vez se dedicó horas a verla para aprender inglés: “yo estudié técnico modelista, era lo máximo que se podía aspirar de la fabricación de ropa…ahí me encontré con el televisor por primera vez, cuando la encendí me confundí porque era muy parecido a una radio…cuando la encendí y vi que se podía escuchar y ver al mismo tiempo, dije esto es el futuro…me dediqué muchas horas a ver eso y escuchar eso, sobre todo para aprender el inglés”.

En relación al programa que condujo toda su vida, cuenta que “Sábado Gigante tenía mucha improvisación, tenía esa característica que la improvisación era con un poco de humor, humor que hoy no podría hacerse igualmente porque las cosas hay que adaptarlas a los tiempos, que es lógico, el mundo va avanzando…la gente ha cambiado, hay que entenderlo…nos llevábamos el 80% de la audiencia, todo pasaba a través del público, ese fue el invento más grande de Sábado Gigante, eso le permitió estar 53 años ininterrumpido”.

Teletón

Cuando transmitió el último capítulo de Sábado Gigante, aseguró que estaba orgulloso y contento, y que no sintió pena: “cuando salí de ahí y le empecé a dar la mano a las personas que estaban rodeándome, yo me iba muy orgulloso y muy contento…mi señora me dice un día: no sientes algo raro, porque hoy es sábado y es el primer sábado en 53 años que no estás haciendo Sábado Gigante, y le dije: yo cerré el capítulo de Sábado Gigante, me fui en el mejor momento de la mejor manera, mejor no podía haber sido”.

Sobre la Teletón, dijo que este año quiere entregarla a otros animadores para los próximos 40 años, porque tiene que venir una generación nueva. “Tengo que entregar este año la Teletón, con el dolor de mi alma y siempre poniéndome a disposición para ayudar, pero tiene que venir una nueva generación para los próximos 40 años”, cerró.