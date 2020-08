Dos mujeres agreden a patadas a médico brigadista durante megarrastrillaje en La Paz

Brayan Gabriel R.R., médico brigadista de 24 años, fue agredido físicamente por dos señoras, mientras intentaba llevar a cabo las labores de rastrillaje en la avenida Buenos Aires, en la zona Max Paredes de la ciudad de La Paz.

“He sido agredido por dos personas de la av. Buenos Aires. Estábamos haciendo pruebas en la calle Tres Marías, y una señora estaba gritando a cada rato a qué hora vamos a subir ( ). Ni bien subí ya han estado agrediendo al personal del Sedes y la hija de esta señora que estaba gritando me estaba grabando la cara. En un momento con su mismo celular casi me golpea la cara y con mi mano le he movido su celular”, dijo el médico.

Y agregó: “Vino con su mamá y me han empezado a patear entre las dos y me estaban jaloneando el traje de bioseguridad”.

El Ministerio Público emitió un certificado forense que constata las agresiones vertidas contra el voluntario brigadista durante la sexta jornada de megarrastrillaje en la urbe paceña.

Con esta, ya contabilizan dos agresiones contra personal de apoyo en los operativos de detección de casos de coronavirus en el municipio paceño. La anterior fue cuando un vecino amenazó con «quemar viva» a una voluntaria.

Fuente: paginasiete.bo