El basquetbolista y el Diablo, la historia de Joshua y Etcheverry

Campeones

martes, 18 de agosto de 2020 · 00:42

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

“Me llena de orgullo ver que un pequeño niño haya llegado a ser tan grande”, resaltó Marco Antonio Etcheverry. El Diablo recordó así que hace casi dos décadas cargó en sus brazos y dio un autógrafo a Joshua Reaves, el boliviano-estadounidense que hoy juega en la NBA.

El exfutbolista viajará en los siguientes días a Estados Unidos para intentar reunirse con el escolta de los Dallas Mavericks. “Ojalá pueda ir a uno de sus partidos, gritar y hacer flamear la bandera boliviana. Siento mucho orgullo, de verdad”, dijo un entusiasmado Etcheverry. Conoció al pequeño Joshua en 2000, cuando vestía la casaca del DC United de la Major League Soccer (MLS).

El fin de semana el Diablo mostró las fotografías con Josh.

Foto:Facebook Marco Etcheverry

“El DC organizaba un día para compartir con los hinchas y socios. Lo hacía con todos los futbolistas del equipo, como un regalo para los aficionados. Yo conozco al abuelo de Joshua. Me enviaron las fotografías y me alegró ver que el niño llegó a ser tan grande”, subrayó el exdiez de la Selección nacional.

Etcheverry publicó, el fin de semana, fotografías del niño Josh. “Para mí fue lindo saber que el niño que un día me pidió un autógrafo, ahora esté en la NBA”, sustentó el histórico exjugador de la Selección que llegó al Mundial de 1994.

“Es espectacular, en unos días estoy yendo a Estados Unidos y ojalá que lo pueda ver. Estoy tratando de ver mis horarios para escaparme y poder ir a Virginia para reunirme con él”, añadió el cruceño de 50 años de edad que no se cansa de repetir que “me causó una alegría gigante haber tenido en mi falda a Joshua. Yo nunca me imaginé que me llegaran esas fotos y lo primero que hice fue publicar las fotos de un boliviano que llegó a la NBA, nunca antes se consiguió”.

Josh es el primer jugador de la NBA con sangre boliviana.

Foto: Archivo digital

Sin embargo, el Diablo dice que él también llegó a la élite del baloncesto mundial. “Antes, solamente yo llegué a la NBA, en los comerciales de Adidas. Tengo dos publicidades. Uno es en una iglesia, los dos videos son hermosos”, bromeó.

Joshua Reaves es el primer basquetbolista de la NBA con sangre boliviana. El jugador de 23 años de edad es hijo de una paceña y un estadounidense.