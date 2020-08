El crimen y la violencia no descansan ni en la cuarentena en La Paz

Fuente: Unitel

Informe especial

El crimen no da tregua en medio de esta pandemia, para los delitos no hay pandemia del coronavirus. La población de La Paz y El Alto debe luchar para no enfermarse y también para no ser sufrir de asaltos o atracos.

La Policía cuenta con un mapa de las zonas rojas, allí donde no importa el horario ni la luz del día, los robos se cometen igual.

Las zonas más peligrosas son: 12 de octubre, Villa Dolores y Villa Bolívar A. Todas se encuentran en el Distrito 1 del alto, uno de los más poblados de esa ciudad. Según los vecinos los robos en estos lugares son frecuentes y cada vez más planificados.

En el caso de la ciudad de La Paz se identificó a las zonas de Miraflores, Buenos Aires y Tembladerani como las peligrosas.

