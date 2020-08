El G-6 desconoce congreso para elegir a titular de FBF

Campeones

La incertidumbre continúa, Unidos por el Fútbol -grupo conformado por seis clubes- desconoce el congreso ordinario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), que fue citado por el comité ejecutivo para el 4 y 5 de noviembre de este año.

Bajo el mando del segundo vicepresidente, Marco Rodríguez, el comité determinó llamar al congreso para elegir al nuevo titular de la federación, quien completará el período del expresidente César Salinas hasta 2022.

El presidente de Guabirá, Rafael Paz, aclaró ayer que sólo el presidente en ejercicio es el que tiene que llamar a congreso. “Eso le corresponde a Robert Blanco, como dicen los estatutos y el amparo que salió a su favor. La convocatoria del comité ejecutivo es nula, ellos (los dirigentes) son ilegales. Todo es ilegal”, opinó.

Dardo Gómez, vicepresidente de Bolívar, sostuvo que “no tengo conocimiento que haya sido convocado un comité ejecutivo por Robert Blanco. Esa reunión es ilegal y cualquier resolución que se emane no tiene legalidad. Hay que ser serios y responsables y se van a tener que llegar a instancias legales utilizando todas las herramientas y haciendo uso del amparo constitucional que le da esa legalidad a Blanco. Hay abusos y actos ilegales que están cometiendo y encima sacan esta clase de resoluciones que no tienen validez”.

El G-6 tiene claro que los únicos actos legales que vienen por delante se deben sujetar al amparo constitucional de un tribunal que le dio a Blanco la presidencia interina de la FBF.

Unidad

Donde los criterios son unánimes es en la unidad que debe existir de los 14 clubes para ir con una sola posición al congreso electivo.

Un presidente que sea de la División Profesional es el objetivo común que buscan las 14 instituciones que esta noche intentarán reunirse a través de una videoconferencia para llegar a un consenso en las propuestas a presentar.

“Hay criterios unánimes en lo que respecta al G-8 de que las riendas de la FBF debe llevarlas un representante de la División Profesional y esta idea es común de los 14 clubes. La intención es ir unidos al congreso y en lo posible ir con una posición unánime”, mencionó el titular de Always Ready, Fernando Costa.

Paz acotó que “es bueno que el grupo de los ocho haya decidido reunirse con nosotros, tenemos que estar unidos todos para sacar el fútbol adelante. Unidos, como siempre. No podemos seguir así, no podemos. En la reunión buscaremos unión en el tema derechos de televisión y unión para ir juntos al congreso que debe convocar Blanco”.

Mientras tanto, el presidente de Real Santa Cruz, Carlos Sánchez, indicó que en la reunión de esta noche se hablará del contrato de televisión, el asunto de la presidencia de la FBF que se encuentra en entredicho y el reinicio del campeonato. “Primero debemos arreglar estos temas, todo a su tiempo para ver el tema candidatos a la presidencia”, dijo Sánchez.

La reunión de los 14 clubes debía realizarse la noche del miércoles, pero la misma quedó suspendida debido a que el presidente de Bolívar, Marcelo Claure, criticó en su cuenta de Twitter una carta de ocho clubes que rechazaban la licitación: “Esto se ha vuelto un circo. No aceptan la propuesta de Unidos por el Fútbol porque prefieren la de Quiroga. Ahora no aceptan la de Quiroga. Señores cuiden a Gol TV porque se van a quedar sin nada. A las empresas serias no les gusta hacer negocios con circo”.

El titular de Always Ready, Fernando Costa, dijo que “ha generado incomodidad, no hay que negarlo, consideramos que ha sido mal interpretada la nota que remitimos. Esperemos que el señor Claure participe de la reunión y pueda exponer sus criterios y todos sus puntos de vista en esta plataforma”. Sánchez, de Real Santa Cruz, coincidió con Costa y apuntó que “preferimos que bajen los ánimos” hasta hoy.