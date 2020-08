El Gobierno asegura que dirigentes del MAS cometen delitos de lesa humanidad

ABI

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó este jueves que Evo Morales y otros dirigentes del MAS cometen delitos de lesa humanidad por promover los bloqueos que impiden el paso de oxígeno y los medicamentos.

«Trabajamos todos estos días en busca de pacificar y encontrar una solución a las demandas que no son para el Gobierno, la demanda es para el TSE (Tribunal Supremo Electoral) por la fecha de las elecciones (…), pero no asesinado gente. Lo que se hace es un crimen de lesa humanidad», manifestó Murillo en conferencia de prensa celebrada en Cochabamba.

La autoridad recordó que ya son varios días que Evo Morales, Luis Arce, el candidato del MAS a la presidencia, junto con otros dirigentes del MAS impulsan acciones que causan zozobra en los pacientes que sufren por el COVID-19 y aseguró que pese a los esfuerzos ya no es viable transportar oxígeno a través de los puentes aéreos.

«Estamos en los últimos minutos de agotar los diálogos (…). No podemos permitir que haya más muertos por falta de oxígeno, no podemos permitir que salgan con su gusto estos criminales que quieren que muera gente por falta de oxígeno y medicamentos», advirtió.

Murillo dijo que se agotarán todas las instancias de diálogo con el fin de acabar con el conflicto, pero que de no haber solución se intervendrán los puntos de bloqueo que ya provocaron la muerte de personas en Oruro, precisamente, por la falta de oxígeno.

«Que no se diga que no se buscó el diálogo, que no se diga que no se buscó la manera de arreglar las cosas. Este es un tema que lo debe solucionar el TSE, lo único que le interesa al MAS es, según ellos, las elecciones, pero a mi criterio lo que busca Evo Morales es la convulsión», puntualizó.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, lamentó que mientras el Gobierno busca salvar vidas, el MAS se dedique a bloquear y «quitarle el oxígeno a los pacientes» y el derecho a la salud a la población.

«Deberíamos tener totalmente expedita nuestras carreteras en estos momentos tan difíciles por la pandemia, pero resulta que en nuestro país prevalece el interés político y del poder que la salud y economía del pueblo boliviano», aseguró.

Asimismo, responsabilizó al TSE por los conflictos y le exigió retomar el diálogo con las organizaciones sociales afines al MAS para terminar con los problemas que tienen en vilo a los ciudadanos que permanecen en los hospitales.

«Tengan un poco de sensibilidad por la gente y el pueblo, por la gente que sufre y no tiene los equipos médicos. Exigimos al TSE que no estar cambiando fecha y ser más serio, ese cambio de fechas ha permitido que haya estas movilizaciones», dijo.

/AGL/MQ