El hermano, Dr. Manuel Morales Dávila, fue un gran defensor de los recursos natu…

El hermano, Dr. Manuel Morales Dávila, fue un gran defensor de los recursos naturales. Enviado a la cárcel por enfrentar sin miedo a vendepatrias que, entonces, como ahora, enajenan los recursos que son del pueblo.

Su lucha nos inspiró siempre y nunca vamos a abandonar su legado. https://t.co/JAXeYBeM09

Fuente: Evo Morales Ayma por Evo Morales Ayma

*Nota: Los artículos de esta sección Presidenciables se publican automáticamente con un título generado por los primeros 90 caracteres del tuit monitoreado.

