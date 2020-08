«El Kollasuyo tiene que liquidar a Bolivia, somos otra nación»

Sergio Mendoza / La Paz

A sus 77 años, Felipe Quispe Huanca, más conocido como El Mallku, volvió a la palestra mediática después de ser nombrado “comandante de bloqueos” en un acto realizado en Achacachi el 11 de agosto. Así, el líder campesino fue puesto al mando de un supuesto movimiento de reivindicación indígena que, asegura, no tiene nada que ver con el MAS.

Página Siete conversó con esta figura política y le preguntó qué busca su movimiento. El Mallku respondió con firmeza: “Una ley mata a otra ley, una hierba liquida a otra, entonces el Kollasuyo tiene que liquidar a Bolivia, ¿te das cuenta?”.

Entiendo que no van a levantar los bloqueos.

No, no vamos a levantar.

¿Qué es lo que piden?

Lo primero es la renuncia de la presidente Añez. Dos: las elecciones deben ser el 6 de septiembre. Tres: no a la privatización de la educación, tampoco estamos de acuerdo con la clausura del año escolar ni que haya profesión libre para los maestros. Cuatro: repudiamos y condenamos a Branko Marinkovic, por ser un sanguinario que ya está empezando a masacrar a la gente al interior del país.

¿Su movimiento no es racista?

Nosotros somos autoconvocados. No somos del MAS. Los masistas seguramente nos van a traicionar. Creo que Juan Carlos Huarachi (líder de la COB) entró al diálogo y salió con una propuesta del 11 de octubre. Nosotros no. Vamos a prevalecer.

¿Y quiénes conforman su movimiento?

Está todo El Alto. Están los maestros rurales, están las organizaciones rurales del campo, de los cocaleros de los Yungas. Eso es en La Paz. En el interior del país están nuestros hermanos de Potosí y tenemos en otros lugares.

Este movimiento busca una suerte de nacionalismo indígena-campesino, digamos separarse de lo que es el boliviano blanco de la ciudad, ¿ no es así?

Sabemos muy bien que los españoles llegaron en 1532 a Cajamarca, hoy Perú. En 1533 asesinan al Inca Atahualpa. Desde la muerte de ese Inca nosotros perdemos nuestro poder político, perdemos tierra y territorio, perdemos nuestro propio Estado.

Llega la República en 1825. Hay una sobreposición de Bolivia, porque ese término es solamente el apellido de Simón Bolívar. Entonces de 1825 hasta el actual gobierno de Añez hemos sido manejados por gobiernos que no son nuestros. Son extranjeros, son colonos, son coloniales que vinieron de Europa, de Croacia, de otros lugares. Ellos nos gobiernan y nosotros seguimos abajo.

Inclusive nos han visto como a bestias humanas. Nos han visto como salvajes. Nos han tratado de mierda y de todo. Entonces yo creo que ha llegado la hora de decir basta. Ellos que se vayan a su madre patria, como se ha ido Gonzalo Sánchez de Lozada a su país, igualito que se vayan.

Entonces nosotros vamos a autogobernarnos. Ahí vamos a tener un gobierno Mamani, Condori, Quispe. Tampoco vamos a mencionar a Evo Morales, ese no era nuestro gobierno, estaba rodeado de blancos y mestizos. Ahí estaba Quintana, García, Romero, Aguilar, Siles, Rada, todos los extranjeros con la etiqueta de izquierda. Entonces simplemente Evo cumplía el papel sirviendo a esos señores.

¿Pero los mestizos y blancos no son también bolivianos?

Serán bolivianos, pero yo no soy boliviano. Claro, no voy a decir que son del Kollasuyo. Yo sé que vos eres mestizo, hijo putativo de los españoles, ¿qué van a hacer?, no van a decir mi papá era español y mi mamá una india.

Cuando hay otra bandera yo soy boliviano; pero sin embargo, nosotros podemos decir con orgullo que somos de la nación Kollasuyana, del gran Tawantinsuyo. ¿Te das cuenta? Así es la cosa.

Entonces ustedes no son bolivianos y se consideran más del…

Claro, no, nos han obligado. No puedo llevar el apellido de un Simón Bolívar. ¿Cómo voy a llevar? Ridículo es. Los venezolanos se ríen de mí cuando digo boliviano. “¿Cómo vas a llevar apellido de un multo Simón Bolívar?”, así dicen.

¿Porque él tenía sangre española?

Su papá era español, pero su mamá era una negra de Venezuela.

Parece un sueño imposible volver a crear el Kollasuyo

No, no, no, estás equivocado señor. Pareces Arturo Murillo. Estás equivocado, todo es posible. Una ley mata a otra ley, una hierba liquida a otra hierba, entonces Kollasuyo tiene que liquidar a Bolivia, ¿te das cuenta?

Este movimiento es hasta las últimas consecuencias.

De todos modos ustedes están pidiendo elecciones para el 6 de septiembre, ¿qué candidato va a ser el que reinstaure el Kollasuyo?

Tiene que ser un salvaje, un Mamani de candidato, ¿no? Del Pan-Bol hay una Ruth Nina también. Entonces yo creo que cuando hay un salvaje hay que apoyarlo, ¿no? Otro salvaje para el salvaje.

¿Pan-Bol?

Claro que sí.

Orígenes El Mallku nació un 22 de agosto de 1942 en la comunidad Chijilaya, Achacachi, La Paz. Fue fundador del Movimiento Indígena Tupac Katari en 1978 y en 1990, a través de la guerrilla, decidió luchar contra el Estado boliviano para refundar el sistema incaico.

El analista e investigador de temas indígenas Pedro Portugal sostiene que el discurso de El Mallku es un diagnóstico positivo de lo que ocurre en el país: una histórica opresión y marginación del indígena y un Estado que no ha podido consolidar la identidad única de una nación. Sin embargo, resalta que la estrategia de “liquidación” puede no ser la mejor.

“Hay que clarificar dos aspectos que son diferentes: uno que es una constatación y lo segundo que sería la propuesta política con base en esa constatación. En la constatación que hace Felipe Quispe estamos totalmente de acuerdo. No tenemos una nación integrada. No tenemos un espíritu nacional común”, indicó Portugal.

El investigador añadió que la solución política puede variar. “La plurinacional fue una de esas soluciones. El hecho de que haya estos conflictos señalan que esas propuestas no han llenado la satisfacción de la gente. Si fuese el caso la gente no seguiría a Quispe”.

Las reivindicaciones que exige este movimiento, según Portugal, se basan en la marginación, explotación y el desprecio que se ha tenido hacia el indígena.

Apuntó que el MAS tuvo buena acogida en un principio por el rostro indígena de Evo Morales, pero en el fondo las demandas de este sector de la población no fueron atendidas.

Cuando se le consultó al investigador si el modo de buscar estas reivindicaciones (a través de bloqueos, muertos y destrucción) es el adecuado, Portugal explicó que se debe analizar estas acciones desde el punto de vista de las sociedades marginadas. “Se puede considerar como una barbarie, pero nos debemos poner en el lugar de personas que nunca tuvieron acceso a la salud o a servicios básicos, por ejemplo y que consideran que estos servicios no son para ellos”.