El MAS continúa sin aprobar los créditos para el bono salud

Fuente: Prensa Demócratas

Los parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS ) todavía no han aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional los créditos internacionales para que el gobierno nacional disponga de recursos para pagar el bono que beneficie a más de 3 millones de bolivianos en el país.

Así informó el senador demócrata, Carlos Pablo Klinsky, que afirmó que el pedido de desbloquear esta ayuda se viene realizando hace seis semanas.

Aseguró que el MAS ha decidido perjudicar a las personas que necesitan de estos bonos y de esta ayuda en esta época de pandemia.

Cuestionó al candidato presidencial Carlos Mesa por no manifestarse en este tema. «Su silencio cómplice demuestra que no tiene las características frente a Evo Morales de exigir lo que el pueblo boliviano necesita», dijo Klinsky al asegurar que Mesa no está apto para dirigir el país.

En este panorama, recordó que hace 5 años también se insiste en la aprobación del 10% del Presupuesto General del Estado para salud.