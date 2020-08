El MAS descarta el alejamiento de Evo Morales como jefe de campaña

Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) descartan alejamiento de Evo Morales como jefe de campaña por sus denuncias por los delitos de estupro y tráfico de menores, como lo sugieren dirigentes y líderes de otras contiendas políticas.

Fuente: Radio El Deber

Rolando Cúellar, dirigente y candidato a diputado del MAS por Santa Cruz, aseguró que no existe argumento legal para ello. La postura de Cúellar, también fue ratificada por parte del diputado del MAS, Edgar Montaño, señalando que Evo Morales no es candidato a nada y que est hecho no afecta a la campaña de Luis Arce Catacora.