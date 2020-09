El MAS en Santa Cruz ratifica a Evo y dicen que no están para «escuchar cosas sentimentales»

Nacional

lunes, 31 de agosto de 2020 · 22:54

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

El Movimiento Al Socialismo (MAS) en Santa Cruz ratificó este lunes a Evo Morales como jefe de campaña electoral, uno de sus voceros aseguró que en el partido azul no hay libre pensantes y que no es el momento para “escuchar cosas sentimentales”, respecto a la presunta relación sentimental del exmandatario con una menor desde hace cinco años.

“En el tema de las denuncias, seguramente que afectan sentimentalmente, daña la imagen principalmente de la mujer, por eso queremos decirle que creo que Bolivia en estos momentos no está para eso, no estamos para escuchar cosas sentimentales, no estamos para escuchar difamaciones, no por el hecho de que nuestro jefe nacional está en Argentina se va mal interpretar, nuestro jefe es Evo Morales; Evo Morales es un jefe nacional, tenemos reuniones constantemente, virtualmente”, aseguró uno de los dos voceros del MAS en Santa Cruz, Juan Guzmán, presentado por el diputado masista Édgar Montaño.

La ratificación de Evo Morales como jefe de campaña electoral del MAS fue respaldada por Montaño. “Ratificaron, (Evo Morales) es nuestro jefe de campaña de esta región y nuestra organizaciones matrices también han ratificado en Santa Cruz y hemos visto que han ratificado, y en todos los departamentos han ratificado a nuestro jefe de campaña”, añadió el legislador cruceño, según reporte de Unitel.

Hasta el momento, Morales tiene dos denuncias oficiales en su contra por presunto estupro. La primera fue planteada por el Ministerio de Justicia, el 20 de agosto, tras la difusión de una serie de imágenes junto a una joven, que ahora tiene 19 años, pero se presume que mantienen un vínculo desde que ella tenía 14 años. La segunda se hizo conocer el 24 de agosto, cuando el viceministro de Transparencia, Guido Melgar, reveló otro supuesto abuso por parte del exmandatario a una adolescente, con la agravante de que habría nacido una bebé.

El vocero Guzmán dijo que en el partido azul no hay libre pensantes, palabras acuñadas por Álvaro García Linera en 2013, cuando dijo le dijo a la entonces diputada Rebeca Delgado que los “libre pensantes” pueden dejar el “proceso de cambio” sino se someten al “centralismo democrático” del MAS. “El comando político nace de las organizaciones sociales en el MAS, no hay libre pensantes, nadie puede trabajar fuera de la dirección departamental, fuera de la matrices que son las que han hecho nacer al instrumento político”, dijo el nuevo vocero Guzmán.