El Powerphone Galaxy Note 20 ya está en Bolivia

Samsung realizó la presentación de los nuevos equipos insignia de la familia Galaxy Note que prometen ser los mejores aliados para el trabajo y el entretenimiento. Los ‘Powerphones’ están disponibles para pre venta con una promoción imperdible.

En un evento virtual, los ejecutivos de firma surcoreana en Bolivia junto a Amples Regiani, Pablo Fernandez y Anabel Angus, presentaron oficialmente el Note 20 y el Note 20 Ultra a nivel nacional. Los amantes de la marca, al adquirir estos poderosos dispositivos, se beneficiarán de diferentes descuentos, acorde al ‘Powerphone’ que elijan, y, de esta forma, podrán complementar su ecosistema Samsung.

“Samsung se caracteriza por las innovaciones significativas que mejoran la vida de los usuarios. Y es por esto que queremos rediseñar juntos un futuro para que sea diferente y mejor. En Samsung estamos listos para liderar esta transición a la nueva normalidad”, comentó Mauricio Choi, Director de Samsung Bolivia en la presentación del evento.

El evento fue moderado por la presentadora de televisión Anabel Angus quien antes de iniciar el evento, comentó que Samsung siempre supera los límites de la innovación, reinventando constantemente productos y experiencias. “En esta ocasión, Samsung organizó este lanzamiento virtual para Bolivia, para que puedan disfrutarlo desde la comodidad y seguridad de su hogar u oficina”, señaló.

Jorge Vargas Gerente de Negocios e Inteligencia de Mercado en Samsung Bolivia realizó la presentación de los productos del Ecosistema Galaxy compuesto por los powerphones Note20 y Galaxy Note20 Ultra, las tablets Galaxy Tab S7 y S7+, el reloj inteligente Premium Galaxy Watch3, los Galaxy Buds Live, auriculares inalámbricos y finalmente el Galaxy Z Fold2.

El ejecutivo de la empresa indicó que el Galaxy Note 20 llega a Bolivia en sus dos versiones, “Son dispositivos muy completos porque ofrecen tres grandes ventajas: Viene con un lápiz óptico incorporado lo que permite al usuario, desde escribir en la pantalla del celular como si estuviera haciéndolo en un papel o libreta hasta poder manejar una presentación de PowerPoint, desde el dispositivo con un control remoto. La segunda característica, en términos de productividad, es la posibilidad de volver el dispositivo móvil en una computadora, a través de la función DeX. Se lo conecta al televisor y se desliza el celular en la pantalla del mismo, como si estuviera frente a una computadora. Y la tercera característica, es que cuenta con una cámara de 108 megapíxeles, que le permite al usuario tomar videos a nivel profesional y videos con resolución de hasta 8k, o en Full HD con 120 cuadros por segundos. Esto permite hacer un sinfín de ediciones desde el celular.

Por su parte, el publicista y conferencista TEDx, Amples Regiani, explicó a los asistentes virtuales, por qué el Galaxy Note 20 es una poderosa herramienta de trabajo “el S Pen es algo que hace única a la línea Note. En mi caso por ejemplo literalmente todas mis ideas nacen en él, lo saco para pensar, y comienzo a escribir antes de cada proyecto. Obviamente no lo uso solo para tomar notas, pero me gusta mucho este modo que me permite escribir rápidamente sobre la pantalla del note, sin tener que prenderla, y eso me ayuda a no olvidar ningún pensamiento”.

El carisma propio del reconocido humorista y presentador de televisión, Pablo Fernández, no podía faltar, quien desde su experiencia contó cómo utiliza las herramientas del nuevo dispositivo de la familia Galaxy Note para realizar sus proyectos y crear contenido.

“En la actualidad, los smartphones deben ser multitareas, es decir que se pueda realizar con ellos varias cosas al mismo tiempo. Por ejemplo ¿Que hago yo? Deportes, humor, política, conducción de eventos corporativos, y mi Note me acompaña y me permite cumplir con los distintos roles que tengo como profesional”

Por otro lado, la gerente nacional de Marketing de Samsung Bolivia, Carolina Zamora, señaló los beneficios que tendrán las personas que adquieran estos dispositivos insignia.

“Con el fin de premiar a nuestros consumidores, la primera semana de preventa tenemos una súper oferta que hará que la experiencia con los ‘Powerphones’ sea aún más enriquecedora” afirma Zamora.

Elige Tu regalo

Por la compra de un Galaxy Note 20, el usuario podrá elegir otro dispositivo tecnológico como regalo para potenciar más tu experiencia. Por ejemplo:

Si compra un Galaxy Note 20 se lleva los Galaxy Buds Live o Galaxy Buds+ totalmente gratis.

Aumentando montos no significativos los amantes de la marca podrán acceder a comprarse un smartwatch o Tablet.

“Lanzamos estos beneficios para retribuir la confianza de nuestros clientes que eligen día a día a Samsung como la marca de celulares preferida del país. Invitamos a los amantes de la marca a visitar www.samsungplus.com.bo/eligeturegalo para conocer mejor los beneficios que tenemos gracias al Galaxy Note”, finalizó Zamora.