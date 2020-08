El Tigre «no acepta» plan de Sports Tv Rights

Campeones

martes, 25 de agosto de 2020 · 00:59

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

“No aceptamos, no estamos de acuerdo”, enfatizó ayer Ricardo Llano, dirigente de The Strongest, al referirse a la propuesta que presentó Sports Tv Rights para concluir el torneo Apertura en una sede.

“Económicamente se constituye en un factor de bastante importancia. No la aceptamos, vimos la propuesta, pero no estamos de acuerdo porque el costo para una primera plantilla como la que tiene The Strongest superará los 120 mil dólares”, justificó el atigrado Llano.

La empresa dueña de los derechos de televisión de la División Profesional propuso el jueves pasado retomar el Apertura 2020 desde el 17 de octubre y con sede única en Santa Cruz.

“Todos los equipos tendrían que trasladarse a Santa Cruz, no sé si están en condiciones de cumplir con ese compromiso económico. Nosotros no estamos de acuerdo, pero si la empresa corre con los gastos, pues esa es otra cuestión. Sin embargo, podemos ver otras posibilidades, ¿por qué no jugar en Sucre o Potosí?”, sugirió Llano a Futbolmanía.

En el Apertura se jugaron 12 fechas y restan 14. “Lo que sugerimos es que comiencen a disputarse los partidos, luego de la fecha FIFA fijada a jugarse del al 13 de octubre de 2020. La fecha 14 se disputaría a partir del 17 de octubre y culminando el torneo Apertura el 23 de diciembre de 2020”, explica la misiva la pasada semana por la firma del empresario José Quiroga, dirigida a la Federación Boliviana de Fútbol.

Para Llano, “esperemos que en definitiva la federación tome la decisión correspondiente, una vez que se analice la situación de la pandemia en el país”.